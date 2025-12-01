W Polsce renta wdowia, z której korzysta 900 tys. osób, napotyka na problem limitów, często odmawianych przez ZUS.

Istnieją plany podniesienia limitu renty wdowiej, co pozwoli większej liczbie wdów i wdowców na zachowanie świadczeń po waloryzacji.

Wzrost limitu jest prognozowany na marzec 2026 roku, jednak seniorzy domagają się znacznie większych zmian, w tym w kwestii wieku uprawniającego do świadczenia.

Renta wdowia – co się zmienia?

Renta wdowia to świadczenie, które pozwala na łączenie emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie z tej możliwości korzysta około 900 tys. osób. Jednak nie wszyscy uprawnieni mogą skorzystać z tego rozwiązania ze względu na obowiązujący limit. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) często odmawia prawa do renty wdowiej właśnie z powodu zbyt wysokiego świadczenia wdowy lub wdowca.

Dobra wiadomość jest taka, że limit renty wdowiej zostanie podniesiony. Zgodnie z przepisami, limit będzie waloryzowany tak samo, jak renty i emerytury. Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 4,88 proc. Przy takim wskaźniku, od 1 marca 2026 r. limit może on wzrosnąć do kwoty 5911 zł brutto — wynika z symulacji "Faktu". Należy jednak pamiętać, że jest to na razie prognoza, ponieważ ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero pod koniec lutego 2026 r.

Co to oznacza dla wdów i wdowców?

Wyższy limit spowoduje, że wdowy i wdowcy po waloryzacji nie stracą prawa do renty wdowiej. Świadczenia wchodzące w zbieg zostaną bowiem podniesione o wskaźnik emeryckich podwyżek.

Zdaniem seniorów, limit powinien zostać znacznie podniesiony. W pierwotnej wersji projektu ustawy wprowadzającej renty wdowiej, wynosił on trzykrotność przeciętnej emerytury. Obecnie byłoby to 12 tys. zł brutto.

Rząd nie wyklucza większych zmian w rencie wdowiej, jednak dopiero po ewaluacji programu, co będzie mieć miejsce w 2028 r.

Krytykowany warunek wieku

Limit to nie jedyny warunek w programie, który zdaniem wdów i wdowców powinien ulec zmianie. To, co budzi najwięcej emocji, to wiek, w jakim ktoś został wdową lub wdowcem. Renta wdowia przysługuje, jeśli kobieta owdowiała nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna — 60 lat. Pojawiają się argumenty, że teraz warunek jest dyskryminujący. W tej sprawie, jak ustalił "Fakt" ma interweniować prezydent Karol Nawrocki.

Renta wdowia pozwala na łączenie emerytur i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Przy czym jedno ze świadczeń można pobierać w 100 proc., drugie — 15 proc. Od 2027 r. udział drugiego świadczenia zostanie zwiększony do 25 proc.

