Renty wypadkowe z ZUS znikają. Co stoi za tą cichą rewolucją w Polsce?

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-06-12 6:48

Bezpieczeństwo w pracy to troska, która towarzyszy nam przez całe życie zawodowe. Okazuje się jednak, że w tej kwestii zaszła w Polsce cicha rewolucja, o której informuje ZUS. Co ciekawe, za imponującym spadkiem liczby rent wypadkowych stoją przyczyny, które dotyczą każdego z nas.

Starszy mężczyzna w okularach, w koszuli w kratę, siedzący przy biurku z dokumentami i laptopem, uważnie studiuje papiery, co symbolizuje analizę danych dotyczących rent wypadkowych. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Starszy mężczyzna w okularach, w koszuli w kratę, siedzący przy biurku z dokumentami i laptopem, uważnie studiuje papiery, co symbolizuje analizę danych dotyczących rent wypadkowych. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

Liczba rent wypadkowych spadła o jedną trzecią. ZUS podsumowuje ostatnią dekadę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o bardzo pozytywnym zjawisku, które utrzymuje się nieprzerwanie od dekady. Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie i wyraźnie maleje, co jest dobrą wiadomością dla rynku pracy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat z systemu ubyło ponad 57 tysięcy świadczeniobiorców.

Konkretne dane opublikowane przez ZUS doskonale obrazują skalę tej zmiany, która nie jest zjawiskiem jednorazowym. Jeszcze w 2016 roku świadczenia te otrzymywało 180,5 tysiąca Polaków, podczas gdy w 2025 roku liczba ta skurczyła się do zaledwie 123,3 tysiąca. Oznacza to imponujący spadek o niemal jedną trzecią (dokładnie o 57,2 tys. osób) w ciągu zaledwie dziesięciu lat.

Które świadczenia wypadkowe znikają najszybciej? Szczegółowe dane

Głębsza analiza danych ZUS pokazuje, że pozytywny trend spadkowy dotyczy wszystkich głównych kategorii świadczeń wypadkowych. Największy ubytek widać w przypadku rent przyznawanych z tytułu niezdolności do pracy, która jest następstwem wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Co istotne, znacząco zmniejszyła się również liczba osób pobierających świadczenia związane z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy.

Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych, które przyznawane są bliskim po zmarłych w wyniku wypadku. W 2016 roku takie świadczenie pobierało przeciętnie 24,3 tysiąca osób, a w 2025 roku było ich już tylko 16,5 tysiąca. Dalsze wnioski z tej publikacji pokazują, że to spadek aż o 32%, co potwierdza trwałość tego pozytywnego zjawiska.

Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja emerytur
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Typowy rencista w Polsce. Statystyki ZUS dotyczące wieku i płci

Z analizy ZUS wyłania się wyraźny portret demograficzny obecnych świadczeniobiorców, wśród których dominują osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich to seniorzy, którzy mają co najmniej 70 lat, co pokazuje, że grupa ta starzeje się wraz z upływem lat. Wspomniana wyżej publikacja podkreśla, że średni wiek osoby pobierającej to świadczenie jest obecnie dość wysoki.

Zgodnie z danymi ZUS, średnia wieku osoby pobierającej rentę wypadkową to obecnie niemal 74 lata (dokładnie 73,9 roku). Statystyki pokazują również, że w tej grupie od lat niezmiennie przeważają mężczyźni. Dane z grudnia 2025 roku potwierdzają tę tendencję, gdyż stanowili oni 64,1% wszystkich osób pobierających tego typu świadczenia.

Skąd ten pozytywny trend? Mniej wypadków i lepsze bezpieczeństwo w pracy

Eksperci wskazują, że za tak optymistycznymi danymi stoi prawdopodobnie kilka czynników, które nakładają się na siebie. Przede wszystkim, w ostatnich latach systematycznie spada ogólna liczba wypadków przy pracy, co jest fundamentem tej pozytywnej zmiany. Co więcej, rośnie kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają nowoczesne rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. To wszystko składa się na budujący obraz: mniej osób doznaje poważnych urazów, które na stałe wykluczałyby je z rynku pracy i zmuszały do ubiegania się o rentę wypadkową.

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