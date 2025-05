Donejty pod lupą fiskusa: Nowa interpretacja dla streamerów

Rewolucja podatkowa dla polskich streamerów rozpoczęła się od zmiany interpretacji przepisów dotyczących "donejtów" i "tipów". Do niedawna wielu twórców traktowało te wpłaty od widzów jako darowizny, co było korzystne podatkowo. Zgodnie z prawem, darowizna do 5733 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat jest zwolniona z podatku. Nowa interpretacja KIS całkowicie zmienia tę sytuację. Fiskus argumentuje, że anonimowość wpłat uniemożliwia identyfikację darczyńców. Nie można więc stwierdzić, czy wpłaty pochodzą od różnych osób, czy od tych samych widzów, dzielących wpłaty, by obejść limit darowizn.

W konsekwencji, wszystkie wpłaty podczas streamów są teraz traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. To oznacza znaczne zmniejszenie realnych dochodów streamerów, nawet o jedną trzecią.

Koniec anonimowości w e-commerce

Równolegle do zmian dla streamerów, wdrożono unijną dyrektywę DAC-7, która weszła w życie 31 stycznia 2025 roku. Zobowiązuje ona platformy e-commerce do przekazywania organom podatkowym informacji o użytkownikach prowadzących regularną sprzedaż.

Popularne serwisy, takie jak Allegro, OLX, Vinted czy eBay, musiały udostępnić KAS dane dotyczące transakcji swoich użytkowników. Łącznie 81 platform przekazało raporty dotyczące 177 tysięcy osób fizycznych i 113 tysięcy firm.

Raportowaniu podlegają użytkownicy, którzy w ciągu roku przeprowadzili minimum 30 transakcji lub uzyskali przychody przekraczające 2000 euro (ok. 9000 zł). Okazjonalni sprzedawcy nie są objęci tym systemem, chyba że przekroczą te progi.

Fiskus analizuje dane: Kogo czekają kontrole?

Administracja skarbowa analizuje otrzymane dane, aby wykryć nieprawidłowości. Celem nie jest karanie każdego sprzedającego online, ale identyfikacja nadużyć – np. prowadzenia działalności bez rejestracji lub zaniżania przychodów.

Dzięki raportom z platform, fiskus zyskuje wgląd w faktyczną skalę działalności sprzedawców. System pozwala na identyfikację osób, które powinny zarejestrować działalność, ale tego nie zrobiły, oraz tych, którzy zaniżają przychody. Kontrole skupią się na przypadkach dużych rozbieżności między danymi z platform a deklaracjami podatników.

Streamerzy muszą wybrać odpowiednią formę opodatkowania:

Skala podatkowa: 12% podatku do 120 000 zł rocznie, powyżej – 32%.

Podatek liniowy: Jednolita stawka 19% (tylko dla działalności gospodarczej).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Stawka 8,5% lub 15% (zależnie od działalności).

Wybór zależy od wysokości przychodów, kosztów, ulg podatkowych oraz składek na ubezpieczenia. Ryczałt jest prosty, ale nie pozwala na odliczanie kosztów.

Streamerzy i sprzedawcy online muszą prowadzić dokładną ewidencję przychodów, zapisując każdą wpłatę lub sprzedaż z datą i opisem źródła. Jest to istotne w kontekście potencjalnych kontroli skarbowych. W obliczu nowych wyzwań, twórcy internetowi i sprzedawcy online poszukują alternatywnych źródeł przychodów:

Nowe przepisy i interpretacje sygnalizują koniec ery braku kontroli podatkowej w sektorze cyfrowym. DAC-7 i nowa klasyfikacja wpłat dla streamerów dają organom podatkowym możliwość ograniczenia szarej strefy w internecie.

Podobne trendy obserwowane są w całej Unii Europejskiej i globalnie. DAC-7 jest częścią szerszej strategii UE mającej na celu zapewnienie, że cyfrowe platformy i ich użytkownicy wnoszą sprawiedliwy wkład podatkowy.