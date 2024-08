10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nowe zasady recept rocznych od 1 sierpnia: Co się zmienia w aptekach?

Do tej pory realizacja recept rocznych była dość zróżnicowana i mogła budzić wątpliwości zarówno u pacjentów, jak i farmaceutów. Często pojawiały się problemy z interpretacją zapisów dotyczących dawkowania, co prowadziło do pomyłek i nieporozumień.

Od 1 sierpnia 2024 roku sytuacja uległa zmianie. Wprowadzono nowe, bardziej precyzyjne zasady dotyczące wystawiania recept rocznych.

Co to oznacza dla pacjenta?

Zmieniły się przepisy dotyczące recept ważnych przez cały rok. Co to oznacza w praktyce?

Więcej informacji: Na recepcie znajdziesz dokładne informacje o tym, jak długo i jak często masz przyjmować lek. Dowiesz się też, ile opakowań potrzebujesz.

Na recepcie znajdziesz dokładne informacje o tym, jak długo i jak często masz przyjmować lek. Dowiesz się też, ile opakowań potrzebujesz. Łatwiejsze zrozumienie: Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, jak leczyć się zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, jak leczyć się zgodnie z zaleceniami lekarza. Większe bezpieczeństwo: Dokładne informacje na recepcie pomogą uniknąć pomyłek i zapewnią skuteczne leczenie.

Ważne! Zmiany dotyczą głównie recept ważnych dłużej niż 3 miesiące. Recepty na krótszy okres i na wyroby medyczne mogą wyglądać nieco inaczej.

Co konkretnie znajdziesz na nowej recepcie?

Okres stosowania: Jak długo masz przyjmować lek.

Jak długo masz przyjmować lek. Dawka: Ile leku masz przyjmować za jednym razem.

Ile leku masz przyjmować za jednym razem. Częstotliwość: Jak często masz przyjmować lek (np. co 8 godzin).

Jak często masz przyjmować lek (np. co 8 godzin). Liczba opakowań: Ile opakowań leku potrzebujesz.

Ile opakowań leku potrzebujesz. Dodatkowe informacje: Lekarz może dodać dodatkowe wskazówki dotyczące przyjmowania leku.

Obecnie pacjent może jednorazowo wykupić ilość leku wystarczającą na maksymalnie 120 dni stosowania, jednak po upływie 90 dni może nabyć kolejną dawkę. Informacje o ilości leku oraz terminie kolejnego wydania będą przekazywane przez system do apteki.

Jeśli na recepcie nie zostanie podana informacja o sposobie dawkowania, będzie ona nieczytelna lub błędna, pacjent będzie mógł otrzymać do czterech najmniejszych opakowań leku, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Nowe zasady nie będą obowiązywały recept na leki recepturowe, leki sprowadzane w ramach importu docelowego oraz produkty o złożonych strukturach opakowania.