Rewolucja w Lidlu. Sieć startuje z nowymi benefitami dla klientów

Benefit Plus - nowe zniżki dla klientów Lidla

- "Odkryj nowe możliwości w swojej aplikacji Lidl Plus i zgarnij benefity od naszych partnerów" - takim hasłem Lidl promuje nowe korzyści dla klientów sieci. "Benefit Plus" to nowy program w aplikacji Lidla, dzięki któremu możemy skorzystać z promocji oferowanych przez partnerów sieci z różnych branż, jak paliwo, rozrywka, czy internet.

* 40 groszy zniżki na paliwo Shell

Zniżka na litr paliwa na stacjach Shell to: 40 gr/l zniżki na paliwa premium Shell V-Power 95 i Diesel, 20 gr/l na standardowe paliwa Shell FuelSave​.Promocja jest wielokrotnego użytku, a każdy użytkownik może skorzystać z rabatu nawet cztery razy w okresie trwania promocji.

* Tańsze bilety do kina Cinema City

Dzięki Benefit Plus możesz kupić bilety do 40% taniej na seanse w formacie 2D w kinach Cinema City. Zniżka działa przez cały tydzień (oprócz śród), promocja obejmuje dwa bilety. Cinema City oferuje też bilet rodzinny dla trzech osób w cenie 60 zł.

* Wizyta w parku wodnym Suntago - 40 proc. taniej

* Rabat na subskrypcje Onet Premium

Zniżka do 90 proc. na kwartalną subskrypcję Onet Premium umożliwia dostęp do treści premium – artykułów, podcastów i innych materiałów bez reklam​.

* Darmowe konsultacje lekarskie od Nationale-Nederlanden

Partnerem Benefit Plus jest także Nationale-Nederlanden, który oferuje darmowe konsultacje lekarskie w ramach ubezpieczenia assistance. W przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, można skorzystać z trzech darmowych wizyt u lekarza.

* Pakiet 100 000 GB w Plus na Kartę

Limitowany pakiet 100 000 GB internetu w sieci Plus, dostępny po aktywacji oferty „Lidl z Plusem”, dodatkowo, doładowanie konta za 35 zł daje nielimitowane rozmowy i SMS-y​.

Jak korzystać z Benefit Plus?

Pobierz aplikację Lidl Plus, przejdź do sekcji Benefit Plus, wybierz interesującą cię ofertę i postępuj zgodnie z instrukcjami. Benefity prezentowane nie stanowią własności Lidla, a są jedynie udostępnione użytkownikom w ramach aplikacji Lidl Plus, korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na warunkach wskazanych przez partnerów - podał Lidl.

Lidl Plus. Nagrody za punkty

Kolejną nowością, którą Lidl zamierza wprowadzić do aplikacji, jest system nagród punktowych, które można wymieniać na setki produktów do wyboru - podaje niemiecki "Lebensmittel Zeitung". W Szwajcarii trwa pilot nowego programu - za każdego wydanego franka kupujący otrzymują jeden punkt, a 100 punktów kwalifikuje ich do uzyskania nagrody z listy ponad 250 w aplikacji. Lebensmittel Zeitung podaje, że zmiana ma zostać rozszerzona na inne rynki europejskie. Szwajcaria była początkową lokalizacją poprzednich zmian w aplikacji.

