Kasowy PIT dla mniejszych przedsiębiorców. Co to jest PIT kasowy?

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Rząd zamierza wprowadzić możliwość wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT.

Według metody kasowej, przedsiębiorca będzie zaliczał przychody i koszty pod względem podatkowym w chwili uzyskania płatności, a nie w chwili wystawienia faktury. Przy czym przychodem będzie nawet częściowa płatność za towar czy usługą, a więc zaliczka, przedpłata czy rata. Tym samym przychód podlegający opodatkowaniu będzie powstawał w chwili uzyskania całości lub części płatności. Metoda ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami.

Obecny system memoriałowy w PIT może być uciążliwy

Obecnie w podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest tzw. memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że dla przedsiębiorców przychód z działalności gospodarczej powstaje z datą wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy otrzymali należną im zapłatę. W konsekwencji, przedsiębiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy od przychodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali.

"Tak skonstruowana zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w niewielkich rozmiarach” – podaje uzasadnienie.

Dla kogo nowe ułatwienia w podatku - PIT kasowy?

Zgodnie z projektem, z metody kasowej będzie mógł skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (a więc nie skorzystają z tego rozwiązania osoby prowadzące spółkę cywilną czy jawną), jeśli ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 250 tys. euro i jeśli prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów; przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe nie skorzystają z tego rozwiązania. Dodatkowo przedsiębiorca musi złożyć do 20 lutego (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność), że chce rozliczać się metodą kasową. To oświadczenie będzie działać także w kolejnych latach, do chwili jego odwołania.

Przedsiębiorcy korzystający z metody kasowej będą musieli również prowadzić ewidencję faktur dokumentującą przychody rozliczane metodą kasową. Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.