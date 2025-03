Rewolucja w prawie: Polska zakazuje jednorazowych e-papierosów i ogranicza nikotynę!

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rewolucyjny projekt ustawy, który ma na celu całkowite wyeliminowanie z rynku e-papierosów. Rząd zapowiada zdecydowaną walkę o zdrowie publiczne, szczególnie wśród młodych. Co dokładnie się zmieni i kiedy możemy spodziewać się nowych przepisów?

Rząd planuje przyjąć nowe przepisy już w trzecim kwartale 2025 roku. Celem jest jasny i stanowczy: całkowite wyeliminowanie z rynku jednorazowych e-papierosów, zarówno tych zawierających nikotynę, jak i tych bez tego składnika. Uzasadnienie tej decyzji jest proste – konieczność dalszego ograniczenia używania tych produktów, nie tylko przez osoby niepełnoletnie, ale również przez dorosłych.

"Planowana regulacja będzie miała największy wpływ na tzw. młodych dorosłych. Papierosy elektroniczne zarówno z nikotyną, jak i te zawierające inne substancje to wyroby stanowiące ewidentne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Są to produkty zawierające substancję silnie uzależniającą oraz inne substancje towarzyszące jej, wchłaniane do organizmu ludzkiego o niezbadanych skutkach dla zdrowia korzystających z produktów osób" – czytamy we wpisie do wykazu.

Ustawa ma również zawierać upoważnienie dla prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych do zlecania badań składu płynów do elektronicznych papierosów. Dokument określi także wykaz laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania takich badań. To krok w stronę większej kontroli nad tym, co faktycznie wdychają użytkownicy e-papierosów.

Ograniczenie dla nowych wyrobów z nikotyną

Rząd zamierza również prawnie ograniczyć wprowadzanie na rynek nowych wyrobów z nikotyną, w tym tzw. woreczków nikotynowych. "Należy pozostawić wyłącznie możliwość sprzedaży produktów zawierających składniki, które nadają tylko i wyłącznie zapach lub smak tytoniu" – podkreślono w wykazie. To oznacza, że przyszłość smaków w produktach nikotynowych stoi pod znakiem zapytania.

Przepisy mają również doprecyzować zakaz sprzedaży gum, tabletek, aerozoli do nosa i ust oraz napojów zawierających nikotynę. Produkty te będą mogły być sprzedawane wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po uprzednim przeprowadzeniu badań i rejestracji potwierdzającej ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. To oznacza, że dostęp do nikotyny w innej formie niż tradycyjne wyroby tytoniowe będzie znacznie utrudniony i obwarowany licznymi wymogami.

Planowane zmiany oznaczają rewolucję na rynku wyrobów nikotynowych. Użytkownicy jednorazowych e-papierosów będą musieli poszukać alternatywnych rozwiązań, a dostęp do nowych produktów z nikotyną zostanie znacznie ograniczony. Czy te zmiany przyniosą oczekiwany efekt w postaci poprawy zdrowia publicznego? Czas pokaże. Jedno jest pewne – Ministerstwo Zdrowia nie zamierza ustępować w walce o zdrowie Polaków.

