E-papierosy z aromatem zakazane. Sejm zdecydował

Owocowe e-papierosy zakazane

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakazuje wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych mających charakterystyczny aromat. Producenci i sprzedający dostaną dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Projekt wdraża unijna dyrektywę, której przepisy państwa członkowskie powinny stosować od 23 października 2023 r.

Nowelizację poparło 412 posłów, 15 było przeciwnych, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Skład e-papierosów nieznany, pochodzenie chińskie

Od chwili pojawienia się na rynku jednorazowe e-papierosy cieszą się ogromną popularnością wśród młodych osób. „Znacząca liczba użytkowników zadeklarowała pierwsze ich użycie w wieku poniżej 18 lat. Jest to poważny problem zdrowia publicznego (…)” - podkreślił Andrzej Parafianowicz.

Udokumentowane w trakcie różnych badań klinicznych skutki palenia e-papierosów obejmują m.in.: EVALI (czyli ostre uszkodzenie płuc wywołane e-papierosami), trwałe uszkodzenie płuc, krwawienie do pęcherzyków płucnych, zarostowe zapalenie oskrzelików (patologiczny stan zapalny powodujący zwłóknienie oskrzelików, co prowadzi do nieodwracalnego ograniczenia przepływu powietrza w płucach), zmiany w ważnych procesach biologicznych, takich jak fagocytoza, metabolizm lipidów i aktywność cytokin w drogach oddechowych i przestrzeniach pęcherzykowych, upośledzenie funkcji samooczyszczającej układu oddechowego, rozpad pęcherzyków płucnych i zwężenie dróg oddechowych, większe ryzyko zachorowania na raka dróg moczowych.

- (…) powszechną praktyką jest niepodawanie przez producentów/sprzedawców płynów do e-papierosów składów produktów, a tym bardziej stężenia poszczególnych substancji” - zaznaczył Parafianowicz.

Chiny, odpowiadające za 90-95 proc. światowej produkcji e-papierosów, zakazały sprzedaży „jednorazówek”, motywując to troską o zdrowie osób niepełnoletnich oraz brakiem badań dotyczących skutków inhalacji substancji zawartych w płynach do tych urządzeń.

