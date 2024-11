Rewolucja w rozliczeniach PIT. Pierwsze zmiany już od grudnia 2024

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów podało, że Krajowa Administracja Skarbowa zamierza wdrożyć nowe rozwiązania oraz udostępnić kolejne e-usługi w czwartym kwartale 2024 r. oraz pierwszym kwartale 2025 roku.

Wśród nich znalazła się aplikacja mobilna systemu e-Urząd Skarbowy, która "umożliwi bezpieczne, szybkie i komfortowe załatwianie spraw urzędowych online". Jak podkreśla resort finansów, dzięki nowej aplikacji będzie można m.in. uzyskać zaświadczenia, składać deklaracje, udzielać pełnomocnictw i sprawdzić podatek. Aplikacja będzie wdrażana ma być w kilku etapach; w grudniu udostępnione zostanie konto osoby fizycznej, a w lutym 2025 r. usługa e-PIT.

Zmiany w systemie e-Urząd Skarbowy. Chatbot i płatność kartą

Pod koniec marca 2025 ma powstać tzw. chatbot, czyli narzędzie automatycznej komunikacji, ma on wspierać użytkowników w nawigacji po serwisie e-Urząd Skarbowy. Jeszcze w I kwartale 2025 roku do systemu zostanie dodana usługa płatności kartą, co ułatwi płacenie podatków. Administracja skarbowa pracuje też nad rozszerzeniem katalogu deklaracji, które można składać w e-Urzędzie Skarbowym. Mają zostać wdrożone m.in. formularze webowe dla operatorów platform cyfrowych w ramach ich obowiązków sprawozdawczych oraz formularze do zgłaszania międzynarodowych przewozów do rejestru SENT.

Formularze SME w systemie od 1 stycznia 2025

Do systemu mają być wprowadzone formularze SME, które "umożliwią podatnikowi załatwienie wszystkich spraw w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (SME)". W tym samym czasie KAS planuje wdrożyć usługę GLOBE, która umożliwi podatnikom występowanie z wnioskiem o opinię w sprawie opodatkowania wyrównawczego oraz udział w procedurze jej wydawania.

Zmiany obejmą też m.in. dołączenie nowych odcinków dróg płatnych do systemu E-TOLL (od 1 listopada 2024, uproszczenie wdrożenia KSeF i jego etapowe wejście i zmiany w platformie PUESC, które mają dotyczyć m.in. cyfrowej obsługi zgłoszeń.