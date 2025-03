W razie powołania do wojska nie możesz się odwołać do sądu! MON potwierdza

Rosnąca liczba spraw sądowych: system na granicy wydolności

"Rzeczpospolita" alarmuje, że polskie sądy okręgowe są coraz bardziej obciążone sprawami rozwodowymi. Statystyki są nieubłagane:

* 2022 r.: 78,5 tys. spraw,

* 2023 r.: 81 tys. spraw,

* 2024: blisko 83 tys. spraw.

Tak duża liczba spraw powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na rozprawę, co w przypadku niewydolnego sądownictwa, jak zauważa "Rz", może trwać od trzech miesięcy do pół roku, nawet w sytuacjach, gdy małżonkowie są zgodni co do rozwodu.

Pozasądowe rozwody: Odciążenie dla wymiaru sprawiedliwości?

Idea pozasądowych rozwodów ma na celu odciążenie przeciążonego systemu sądownictwa. "Choć wyłączenie części rozwodów spod kognicji sądów nie uratuje będącego na skraju wydolności wymiaru sprawiedliwości, to zawsze w jakiś sposób go odciąży" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Szczególnie istotne jest, że około 20 tys. orzeczonych rozwodów rocznie dotyczy małżeństw bez małoletnich dzieci, które rozstają się za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. To właśnie te przypadki idealnie nadają się do rozpatrzenia poza sądem.

Ministerstwo wybiera Urzędy Stanu Cywilnego

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważało dwa warianty wprowadzenia pozasądowych rozwodów:

* Notarialny: Rozwód przeprowadzany przez notariusza,

* Administracyjny: Rozwód przeprowadzany w Urzędzie Stanu Cwilnego.Ostatecznie resort zdecydował się na drugą opcję.

Analizie zostały poddane różne opcje, zostały przeanalizowane wszystkie za i przeciw w odniesieniu do każdej z możliwości i została wybrana bardziej korzystna forma, przed kierownikiem USC- wyjaśnia Joanna Bogiel-Jażdżyk z biura prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, cytowana przez "Rz".

Co dalej? Konsultacje i prace legislacyjne

Decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości to dopiero początek drogi. Jak zaznacza Joanna Bogiel-Jażdżyk, są to "wstępne założenia, które będą podlegały dalszym konsultacjom, dyskusjom i pracom legislacyjnym". Oznacza to, że kształt ostatecznych przepisów może jeszcze ulec zmianie.

Zalety rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego

* Szybkość: Procedura rozwodowa powinna być znacznie krótsza niż w sądzie,

* Prostota: Mniej formalności i biurokracji,

* Dostępność: Urzędy stanu cywilnego są obecne w każdej gminie,

* Niższe koszty.

Ważne! Rozwód w USC prawdopodobnie będzie możliwy tylko w przypadku zgodnego rozstania bez małoletnich dzieci. W niektórych przypadkach może być wymagana wcześniejsza mediacja.

