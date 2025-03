Autor:

Rząd zapowiada wielkie zmiany w sprzedaży alkoholu

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2025 roku. Projekt przynosi szereg istotnych zmian, mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu i walkę z alkoholizmem. Co dokładnie się zmieni?

* Ograniczenia w opakowaniach: Opakowania do 300 ml, w których sprzedawany jest alkohol, będą mogły być wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu.

* Koniec z alkoholem w proszku: Zabronione będzie wprowadzanie do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna. Oznacza to, że zakazana będzie sprzedaż alkoholu w postaci np. "proszku, kryształu, żelu czy pasty".

* Obowiązek weryfikacji wieku: Sprzedawcy będą mieli obowiązek zażądania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli mają wątpliwości co do ukończenia przez osobę, która chce kupić alkohol, 18. roku życia.

Koniec z promocjami na alkohol?

Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakazu promocji napojów alkoholowych, który zakłada włączenie piwa do ogólnego zakazu promocji napojów alkoholowych. Oznacza to, że popularne akcje typu "Kup 8 piw, a 4 dostaniesz w gratisie" mogą wkrótce zniknąć z półek sklepowych. Definicja promocji napojów alkoholowych ma być uzupełniona o: "sprzedaż napojów alkoholowych z zastosowaniem upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów oraz udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla nabywcy napojów alkoholowych". W praktyce oznacza to, że popularne akcje promocyjne, które napędzały sprzedaż piwa, szczególnie w okresie grillowym, mogą zostać zakazane.

Dlaczego piwo jest na celowniku?

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że "agresywne działania promocyjne realizowane przez niektóre sieci handlowe, oferujące przy zakupie określonej liczby opakowań piwa, taką samą liczbę opakowań gratis, zdecydowanie nie sprzyjają ograniczeniu spożycia alkoholu ani dokonywaniu zakupów w sposób racjonalny". Resort powołuje się na dane, z których wynika, że w 2023 r. 54 proc. alkoholu spożywanego przez Polaków stanowiło właśnie piwo.

Wyższe kary za nielegalną reklamę

Projekt zakłada również podniesienie kar za nielegalną reklamę i promocje napojów alkoholowych. Po zmianach minimalna wysokość grzywny wyniesie 20 tys. zł, a maksymalna - 750 tys. zł. Ponadto możliwa będzie kara ograniczenia wolności.

