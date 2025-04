i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express; Shutterstock

Jest projekt

Rewolucja w szpitalach? Rząd Tuska zajmie się reformą szpitalnictwa

Rząd Donalda Tuska wraca do tematu zmian w szpitalnictwie. Projekt reformy, przygotowany przez minister Izabelę Leszczynę, zakłada m.in. elastyczne przekształcanie oddziałów, łączenie placówek przez samorządy i programy naprawcze dla zadłużonych szpitali. Co to oznacza dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej?