Robot sprzątający w Lidlu. Będzie hit? Dobra cena względem konkurencyjnych modeli

Czym wyróżnia się SILVERCREST® - Robot sprzątający z funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1? Został on wyposażony w filtr główny i wysokowydajny. Oferuje wycieranie i odkurzanie. Producent zapewnia, że możliwe jest wygodne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Sprzęt ma nadawać się do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu. Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie wraca do stacji ładowania. Pozostałe elementy to zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml oraz pojemnik na kurz z możliwością mycia. Model umożliwia sterowanie pilotem - ma 10 czujników antykolizyjnych oraz 3 czujniki chroniące przed upadkiem.

Dane techniczne:

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min.

W Lidlu ten robot kosztuje 829 zł!

Sonda Robisz zakupy w Lidlu? Tak Nie Czasami