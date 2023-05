Rodzice nie potrafią wypełnić wniosku o 500 plus. Takie błędy popełniają

5. edycja programu "Mój Prąd". Dodatkowe 400 mln zł dla Polaków. Jak dostać dofinansowanie do fotowoltaiki

Minister Maląg rozwiewa wątpliwości dotyczące 800 plus. Skrytykowała propozycję Donalda Tuska

500 plus na dziecko

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego Anna Grabowska w rozmowie z PAP przypomniała, że tylko do końca maja trwa obecny okres świadczeniowy na świadczenie 500 plus. Rodzice, którzy chcą kontynuować pobieranie świadczenia na dziecko od lutego, już mogą składać do ZUS wnioski na nowy okres wypłacania tego świadczenia. Grabowska przypomniała, że wnioski te można składać wyłącznie drogą elektroniczną m.in. za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Anna Grabowska przyznała, że w składanych wnioskach elektronicznych pojawiają się błędy: rodzice popełniają błędy literowe, podają złe numery kont czy też w miejscu, gdzie ma być wpisany numer pesel dziecka, wpisują swój numer. "Przed wysłaniem wniosku o świadczenie 500 plus należy sprawdzić wszystkie dane. Poprawne podanie danych gwarantuje szybką wypłatę świadczenia" - podkreśliła rzecznik ZUS w Olsztynie.

Rzeczniczka ZUS przyznała, że zdarzają się też sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko. "Świadczenie otrzymuje tylko jeden z rodziców. Na przykład jeśli dwoje rodziców mieszka razem i wychowuje dziecko wspólnie, świadczenie otrzyma ten, który złożył wniosek pierwszy; z kolei jeśli rodzice nie mieszkają wspólnie, świadczenie należy się temu, z którym mieszka dziecko. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo – i każdy z rodziców otrzymuje 250 zł" - wyjaśniła Grabowska.

