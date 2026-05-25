Drożyzna i rosnące rachunki dramatycznie wpływają na relacje w polskich domach, wywołując coraz częstsze kłótnie o pieniądze.

Najnowsze badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że rodziny z dziećmi kłócą się o finanse niemal trzykrotnie częściej niż bezdzietne, przez codzienne wydatki.

Poznaj paradoks finansowy rodziców i dowiedz się, jak skutecznie zarządzać budżetem, by uniknąć napięć i chronić domowy spokój.

Wysokie ceny żywności, opłat i codziennych zakupów coraz częściej przekładają się nie tylko na stan portfela, ale także na atmosferę w domu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 23 proc. rodzin z dziećmi często lub bardzo często kłóci się o finanse. W przypadku osób bez dzieci ten odsetek wynosi zaledwie 8 proc.

Kłótnie o pieniądze coraz częstsze

Różnica jest widoczna także w odpowiedziach dotyczących spokoju finansowego. Konfliktów związanych z pieniędzmi nigdy nie doświadcza tylko 24 proc. rodziców. W gospodarstwach bezdzietnych taki komfort deklaruje już 38 proc. ankietowanych.

Najczęstszą przyczyną napięć pozostają koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Wskazało na nie 31 proc. badanych. Autorzy raportu zwracają uwagę, że rodzina z dziećmi funkcjonuje dziś pod ogromną presją wydatków – od rachunków i zakupów spożywczych po edukację, zajęcia dodatkowe czy leczenie najmłodszych.

Rodzice częściej rozmawiają o finansach

Eksperci zauważają jednak ciekawy paradoks. Choć rodzice częściej wdają się w kłótnie o pieniądze, jednocześnie częściej widzą potrzebę regularnych rozmów o finansach. Taką odpowiedź wskazało 16 proc. rodzin z dziećmi. Wśród osób bezdzietnych było to tylko 9 proc.

Rodziny z dziećmi funkcjonują w warunkach większej liczby równoległych zobowiązań finansowych oraz mniejszej elastyczności budżetowej – ocenił cytowany w badaniu główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski. Jak podkreślił, dodatkowe wydatki związane z wychowaniem dzieci sprawiają, że decyzje finansowe wymagają częstszych ustaleń między partnerami.

Brak oszczędności i stres finansowy

W raporcie wskazano również inne źródła napięć. Dla 17 proc. rodzin problemem jest brak oszczędności, a dla 16 proc. – rozrzutność domowników. Autorzy badania zwracają uwagę, że stres finansowy coraz częściej wpływa na codzienne relacje i poczucie bezpieczeństwa.

Eksperci podkreślają, że regularne rozmowy o budżecie mogą ograniczyć konflikty i poprawić sytuację finansową rodziny. W praktyce jednak wielu Polaków nadal unika tematów związanych z pieniędzmi aż do momentu, gdy pojawiają się problemy.

Badanie „Spory o budżet domowy” zostało przeprowadzone przez Quality Watch metodą CAWI na zlecenie BIG InfoMonitor w lutym 2026 r. Wzięło w nim udział 1070 osób.

