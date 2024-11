Ile kosztują rogale marcińskie Magdy Gessler? Cena powala!

Poznański przysmak jest już w ofercie Magdy Gessler. W cukierni Słodki Słony, której właścicielką jest jej córka Lara, wypieki nie są certyfikowane. Dlatego sprzedawane są jako rogale marcińskie z białym makiem, miodem i bakaliami. Ich cena w 2024 roku zwala z nóg. Rogal marciński w porównaniu do 2023 roku zdrożał o sześć złotych - wówczas kosztował 29 zł, obecnie trzeba zapłacić za niego już 35 zł.

Trzeba jednak przyznać, że wypieki te są drogie. Jak podaje serwis fakt.pl, w certyfikowanych cukierniach średnia cena za kilogram to 50 zł, choć są miejsca, gdzie trzeba zapłacić nawet 80. Jedna sztuka kosztuje więc od 10 do 25 zł przy założeniu, że waga rogala mieści się w przedziale 150-250 g.

Rogal świętomarciński - smakołyk na Dzień św. Marcina

To pyszny smakołyk z ciasta półfrancuskiego ze słodkim nadzieniem z białym makiem. Tradycja jego wypieku sięga XIX wieku, kiedy proboszcz poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych, aby w 11 listopada - Dzień Św. Marcina wzięli przykład ze swego patrona i zrobili coś dla biednych. Wówczas jeden z poznańskich cukierników, Józef Melzer, przygotował trzy blachy rogali, którymi podzielił się z potrzebującymi. Za jego przykładem poszli kolejni cukiernicy, dzięki czemu wypiek rogali stał się tradycją, która przetrwała aż do dzisiaj.

Rogal świętomarciński a rogal marciński

W wielu miejscach rogal świętomarciński nazywany jest np. marcińskim, rogalem z białym makiem, rogalem na 11 listopada itp. Ta różnica w nazewnictwie nie jest przypadkowa - pisze serwis haps.pl. Tylko certyfikowane cukiernie z Poznania i kilku powiatów województwa wielkopolskiego mogą używać oficjalnej nazwy wypieku. W 2008 roku rogal świętomarciński otrzymał certyfikat "Produktu o Chronionej Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej". Aby cukiernia mogła używać tej nazwy, musi uzyskać certyfikat Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Tradycyjny rogal musi być zrobiony z ciasta półfrancuskiego, a jego nadzienie zawierać biały mak, wanilię, mielone daktyle lub figi, śmietanę, rodzynki, masło i skórkę pomarańczową. Musi również ważyć od 150-250 g.