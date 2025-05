i Autor: Shutterstock Polski sektor LPG przeżyje bez importu z Rosji

Mimo obowiązującego embarga, Rosja wciąż pozostaje istotnym dostawcą gazu płynnego (LPG) do Polski. Jak to możliwe? Okazuje się, że przepisy przewidują wyjątek, który pozwala na import frakcji LPG wykorzystywanych w przemyśle rafineryjnym. Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) ujawnia szczegóły tej sytuacji i analizuje, kto dominuje na polskim rynku LPG. Sprawdź, jak wygląda import LPG do Polski w obliczu sankcji!