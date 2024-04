i Autor: Shutterstock(2) urząd skarbowy, podatki, PIT

Podatki

Rozliczenie PiT 2024. Co się dzieje gdy wyjdzie nam niedopłata?

30 kwietnia do północy musimy rozliczyć się ostatecznie z fiskusem. Dotyczy to również sytuacji, w której mamy niedopłatę. A niestety przepisy sa nieubłagane. Za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki. Mały problem kiedy musimy zapłacić fiskusowi drobną kwotę. Problem zaczyna się kiedy niedopłata przewyższa np. nasze miesięczne dochody. Co wtedy?