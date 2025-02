Różne ceny na ten sam pociąg. PKP wyjaśnia skąd różnice?

Bilet PKP Intercity tańszy u czeskiego przewoźnika niż polskiego?

O różnicach w cenach biletów napisał dziennikarz Łukasz Grzesiczak na portalu X. Kupując bilet PKP z Warszawy do Ostrawy na stronie PKP dostał ofertę kupna go za 192,17 zł, a bilet na ten sam pociąg kupiony u czeskiego przewoźnika kosztował 490 koron czeskich, czyli ok. 82 zł.

- Bilet na ten sam pociąg i kupiony w tym samym momencie na stronie polskiego przewoźnika jest około 110 zł droższy, niż ten kupiony na czeskiej stronie. Nie, nie jest to wyjątek. Regularnie jeżdżę do Ostrawy i zawsze to tak wygląda. PKP Intercity, dlaczego? - pisze dziennikarz.

Dziennikarz zauważył również, że w czeskim wagonie restauracyjnym można było kupić piwo, ale jedynie na czeskim odcinku trasy. Na terenie Polski alkohol w menu był niedostępny.

PKP wyjaśnia skąd różnica w cenach

PKP w odpowiedzi na pytania portalu next.gazeta.pl wyjaśniło, że różnica cen może wynikać z pul promocyjnych oraz popytu na bilety. Spółka podkreśla, że przewoźnicy mają z reguły zbliżone ceny biletów. Ponadto może dojść też do odwrotnej sytuacji, tj. bilety u PKP będą tańsze niż u zagranicznego przewoźnika.

- Gdy pasażer kupuje bilet na pociąg międzynarodowy, może zdarzyć się, że cena w PKP Intercity będzie niższa niż u zagranicznego przewoźnika. [...] Każdy z przewoźników ma własny system sprzedaży. To działa nieco podobnie do sprzedaży biletów lotniczych, można je kupować w wielu miejscach i trafić na cenowe okazje - wyjaśniał w rozmowie z gazeta.pl rzecznik prasowy PKP Maciej Dutkiewicz.

Co za tym idzie, jeśli planujemy podróż pociągiem poza granicę kraju, warto sprawdzić, czy zagraniczny przewoźnik nie oferuje niższej ceny na przejazd niż polski. To jednak nie oznacza, że zawsze ceny w PKP będą wyższe, a przynajmniej tak sugeruje spółka.

