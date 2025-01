W PKP jak we włoskiej kawiarni. Nowa oferta WARS

Kompleksowa transformacja WARS. Kampania „Kolej na Kawę”

– WARS to marka, która od ponad siedmiu dekad jest integralną częścią polskiej kolei. Dziś, stojąc przed wyzwaniami współczesnego rynku, podjęliśmy decyzję o kompleksowej transformacji. Kampania „Kolej na Kawę” to pierwszy tak widoczny efekt naszej pracy: łączymy tradycję z nowoczesnością, aby stworzyć nowe standardy obsługi pasażerów. Nasza kawa premium to symbol jakości, która wpisuje się w wizję nowoczesnego WARS. Dziękuję zespołowi WARS, naszym partnerom z PKP SA i PKP Intercity oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. To Wasze zaangażowanie pozwala nam z dumą patrzeć na zmiany, które dziś wprowadzamy – deklaruje cytowany przez rynek-kolejowy.pl prezes zarządu WARS SA Radosław Groblewski.

„Kolej na Kawę” WARS z najwyższą jakością serwisu

– Kampania „Kolej na Kawę” to dla mnie szczególny projekt: połączenie mojej pasji do standardów jakości z odpowiedzialnością za transformację WARS. Wprowadzamy kawę, która nie tylko smakuje, ale także buduje nową jakość podróży kolejowych. Jestem dumny, że możemy zaoferować pasażerom coś wyjątkowego, ale również wdzięczny wszystkim, którzy pracowali nad tą zmianą. Chciałbym szczególnie podziękować naszym pracownikom wagonów restauracyjnych, którzy każdego dnia w wymagających warunkach zapewniają najwyższą jakość serwisu. To dzięki nim ta kampania ma realne znaczenie – deklaruje cytowany przez rynek-kolejowy.pl dyrektor wykonawczy Biura Sprzedaży i Marketingu spółki Mikołaj Pawlak.

