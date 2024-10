Wysokie mandaty dla seniorów w PKP. Emeryci płacą bajońskie sumy, bo o tym nie wiedzą

Bankructwo i wstrzymana produkcja. To koniec niemieckiej firmy motoryzacyjnej

Ulgi dla emerytów w pociągach PKP

Seniorzy mają prawo do zniżek i ulg ustawowych, w tym do ulgi na bilety transportu publicznego.

Przy zakupie biletu na pociąg PKP emeryci mogą skorzystać z oferty „Bilet Seniora”. Osoby uprawnione do mogą kupić bilet ze zniżką 30 proc. Zniżka przysługuje na bilety krajowe PKP Intercity w 1. i w 2. klasie. O przyznaniu zniżki decyduje wiek – pasażer musi mieć co najmniej 60 lat. Podczas kontroli oprócz zakupionego biletu pasażer musi okazać dokument potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku Biletu Seniora wystarczy pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

Istnieje również większa, 37-procentowa zniżka, jednak jej skorzystanie wiąże się z pewnymi formalnościami. Gazeta.pl informuje, że brak odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem kary na seniorów nieświadomych tych wymogów.

Bilety PKP. Dla kogo ulga 37 proc.?

Seniorzy mogą uzyskać 37-procentową ustawową zniżkę na dwa przejazdy rocznie w drugiej klasie. Jak precyzuje PKP, „dwóch przejazdów” nie należy rozumieć jako dwóch kompletnych podróży („w tę i z powrotem”), ale dwie trasy – czyli przejazd do docelowej, wybranej miejscowości i powrót. Seniorzy muszą podczas kontroli okazać nie tylko bilet i dowód tożsamości, ale także odpowiednie zaświadczenie. Dokument ten można otrzymać w kilku miejscach:

* Terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

* Wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

* Okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ile wynosi mandat w PKP Intercity?

Zgodnie z tabelą opłat dodatkowych PKP Intercity, brak ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgowego przejazdu może skutkować mandatem w wysokości aż 600 zł. Warto jednak pamiętać, że płacąc mandat w pociągu, jego wysokość jest obniżana o 80 proc. Oznacza to, że jeśli senior zapomni dokumentów, lecz opłaci mandat od razu, kara wyniesie 120 zł.

