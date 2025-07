RPP obniżyło stopy procentowe! Zaskakujące decyzja

Dziś (2 lipca) zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Większość ekonomistów przewidywała utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych, ale RPP zdecydowało się na obniżkę!

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:"

stopa referencyjna 5,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,50% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,10% w skali rocznej.

To druga obniżka w tym roku, jednak niższa niż ostatnia. Wcześniej po 19 miesiącach utrzymywania poziomu stóp procentowych, w maju 2025 RPP obniżyła stopy procentowe o 0,50 pkt proc., sprowadzając stawkę referencyjną do 5,25 proc. W czerwcu stopy pozostały bez zmian.

Większość ekonomistów spodziewała się, że RPP wstrzyma się z obniżką do września

Argumentem za wstrzymaniem się z obniżką miało być niespodziewane przyśpieszenie inflacji z majowego 4 proc. rok do roku do 4,1 proc. rdr w czerwcu (wstępny odczyt GUS). Większość banków prognozowała, że RPP wstrzyma się z decyzjami do września, gdy będzie znany projekt budżetu państwa na 2026 rok oraz najprawdopodobniej dane o inflacji za lipiec i sierpień. Do tego czasu mają wyjaśnić się również kwestie związane z ustawą mrożącą ceny energii.

Większość ekonomistów skłaniłaa się ku tezie, że lipcowe posiedzenie przyniesie kolejną przerwę w cyklu obniżek stóp procentowych. Co ciekawe eksperci z Credit Agricole Bank Polska wbrew rynkowym oczekiwaniom, prognozwali cięcia stóp procentowych jeszcze w lipcu - o 0,25 pkt proc. Ich zdaniem argumentem miał spadek inflacji w lipcu, oraz decyzja o przedłużeniu zamrożonych cen energii. Mieli jednak na uwadze wypowiedzi członków RPP, które wskazują na to, że stopy procentowe w lipcu pozostaną bez zmian. Jak się finalnie okazało, to eksperci Credit Agricole przewidzieli ruch Rady Polityki Pieniężnej.

