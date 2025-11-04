Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe, co będzie piątą redukcją w tym roku.

Inflacja w październiku spadła do 2,8%, zbliżając się do celu NBP (2,5%), co jest głównym argumentem za obniżkami.

Analitycy ING prognozują kolejne dwie obniżki stóp procentowych w przyszłym roku, do poziomu 3,50-3,75%.

Niższe stopy procentowe mogą obniżyć raty kredytów, ale istnieje ryzyko ponownego wzrostu inflacji.

RPP przygotowuje kolejne cięcie stóp procentowych

We wtorek rusza dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego – zdaniem analityków – zapadnie decyzja o kolejnej obniżce kosztu pieniądza, o 25 pkt bazowych. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak, „Wszystko wskazuje na to, że będzie kolejne cięcie stóp procentowych”.

Obecnie główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynosi 4,5 proc., co oznacza, że w tym roku RPP już czterokrotnie decydowała się na redukcję, łącznie o 1,25 pkt proc.

Inflacja blisko celu NBP sprzyja luzowaniu polityki pieniężnej

Ekonomista ING wskazuje, że głównym argumentem za dalszymi obniżkami jest spadek inflacji. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku zmniejszył się do 2,8 proc. z 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podkreślił Antoniak, „Widać, że mimo wszystkich ryzyk, o których prezes NBP Adam Glapiński mówił na konferencji, inflacja spada i obecnie jest już bardzo blisko celu inflacyjnego. Więc nie ma co czekać z obniżkami”.

Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o 1 pkt proc., co oznacza, że obecny poziom inflacji mieści się w granicach wyznaczonego celu.

Prognozy ING: jeszcze dwie obniżki w przyszłym roku

Zdaniem eksperta ING, proces łagodzenia polityki pieniężnej nie zakończy się na listopadowym posiedzeniu. „Myślimy, że jest jeszcze miejsce na dwie obniżki stóp procentowych i że na koniec przyszłego roku główna stopa procentowa NBP wyniesie 3,50–3,75 proc.” – stwierdził Adam Antoniak.

Oznaczałoby to powrót stóp procentowych do poziomów z początku 2022 roku, co może przełożyć się na dalsze obniżenie rat kredytów i kosztu finansowania inwestycji. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że zbyt szybkie luzowanie może ponownie rozbudzić presję inflacyjną.

