We wrześniu 2026 roku w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet, oferujący praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu.

Niezależnie od doświadczenia, nauczysz się, jak praktycznie wykorzystać AI w sprzedaży, marketingu, zarządzaniu czy codziennej pracy, by budować realne kompetencje.

Dwudniowy program obejmuje ponad 80 ekspertów, 8 scen tematycznych, warsztaty i sesje Live Case Solving, gwarantując maksymalną praktyczność i certyfikat.

To kobieca przestrzeń do nauki AI, stworzona bez technologicznego żargonu, byś mogła budować pewność siebie i realne umiejętności, które od razu wykorzystasz w pracy.

Sztuczna inteligencja na dobre weszła do świata biznesu i wpływa na to, jak pracujemy i podejmujemy decyzje. Wiele kobiet chce z niej korzystać, ale często barierą jest skomplikowany, techniczny język. Odpowiedzią na tę potrzebę ma być OCTO AI – pierwszy certyfikowany kongres poświęcony AI, zaprojektowany specjalnie dla kobiet. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 września 2026 roku w warszawskiej Kinotece. Za jego organizacją stoi fundacja, której prezesem jest Blanka Jolanta Bednarkiewicz, prezes zarządu OCTO Foundation.

OCTO AI: Co to za wydarzenie i dla kogo jest przeznaczone?

Mówiąc najprościej, to dwudniowe spotkanie dla kobiet, które chcą w praktyce wykorzystywać sztuczną inteligencję. Nieważne, czy prowadzisz własną firmę, zarządzasz zespołem w korporacji, czy po prostu chcesz usprawnić swoją codzienną pracę. Program został tak pomyślany, aby każda uczestniczka znalazła coś dla siebie – zarówno osoba, która dopiero zaczyna przygodę z AI, jak i ta, która ma już pewne doświadczenie. Celem jest pokazanie, że sztuczna inteligencja to konkretne narzędzie, które może wspierać sprzedaż, marketing, zarządzanie czy analizę danych. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i jest skierowane do kobiet z całego kraju.

Jak będzie wyglądał kongres AI dla kobiet w Warszawie?

Organizatorzy postawili na maksymalną praktyczność. Przez dwa dni uczestniczki będą mogły wybierać spośród ośmiu równoległych scen tematycznych. W programie znajdą się warsztaty, masterclassy, debaty i sesje Live Case Solving, podczas których na żywo rozwiązywane będą realne problemy biznesowe. Wystąpi ponad 80 ekspertów – praktyków, którzy na co dzień wdrażają AI w firmach i dzielą się sprawdzonymi metodami. Wszystkie prowadzone w Warszawie szkolenia AI podczas kongresu zakończą się otrzymaniem certyfikatu, który potwierdzi zdobyte kompetencje. Co ważne, kongres będzie dostępny zarówno stacjonarnie w Pałacu Kultury i Nauki, jak i online. Każda uczestniczka otrzyma też dostęp do nagrań VOD, by móc wrócić do materiałów po zakończeniu wydarzenia.

Sztuczna inteligencja bez żargonu. Jaki jest cel OCTO Foundation?

Kongres OCTO AI to inauguracja działalności edukacyjnej fundacji OCTO Foundation, która chce budować platformę rozwoju dla kobiet. Chodzi o stworzenie przestrzeni, w której o nowych technologiach mówi się prostym i zrozumiałym językiem, bez hermetycznego żargonu. Jak wyjaśnia Blanka Jolanta Bednarkiewicz, Prezes Zarządu OCTO Foundation, potrzeba takiego miejsca jest ogromna.

W Polsce jest wiele szkoleń z dziedziny sztucznej inteligencji, lecz są one skierowane do bardzo hermetycznego i męskiego grona. Stworzyłyśmy OCTO AI dlatego, że jako kobiety potrzebujemy przestrzeni bez technologicznego żargonu podawanego w języku angielskim, gdzie ludzie w garniturach rozmawiają głównie między sobą. To nie jest przestrzeń, w której kobiety budują realne kompetencje i pewność siebie. Stworzyłyśmy OCTO AI, bo kobiety potrzebują miejsca zaprojektowanego dla nich - praktycznego, dostępnego i skupionego na umiejętnościach, które można od razu wykorzystać w pracy i biznesie. To kobieca przestrzeń do nauki, jednoczenia się, wspierania, działania i rozwoju.

Podsumowując, wrześniowy kongres AI dla kobiet ma być nie tylko serią wykładów, ale przede wszystkim miejscem budowania pewności siebie i realnych umiejętności w świecie zdominowanym przez nowe technologie.

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