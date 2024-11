Ruszają pierwsze przelewy babciowego! ZUS podał, kiedy pieniądze trafią do rodziców

Wypłata babciowego

Od 1 października 2024 roku opiekunowie dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia mogą ubiegać się o wypłatę 1500 zł tzw. babciowego. W zależności od potrzeb każda rodzina ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji wsparcia: „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” lub „Aktywnie w domu”. Rodzice już złożyli w sumie nieco ponad 388 tys. wniosków o świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic, które będą obejmowały 395 tys. dzieci. Rodzice, którzy złożyli już wnioski czekają na pieniądze. Pierwsze wypłaty świadczeń z programu Aktywny Rodzic zaplanowane są na koniec listopada2024 roku - najpóźniej powinny wpłynąć na konto w piątek 29 listopada.

Jak informuje "Fakt", rodzice mają dostać wypłaty z programu Aktywny Rodzic z wyrównaniem. To oznacza, że kto korzysta z filaru "Aktywni rodzice w pracy" dostanie z ZUS 3 tys. zł lub 3,8 tys. zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku "Aktywnie w domu" wypłata za dwa miesiące wyniesie tysiąc złotych. Jeśli chodzi o "Aktywnie w żłobku" pieniądze trafią do placówki, w której przebywa dziecko. Rodzice zatem powinni spodziewać się obniżenia opłaty za pobyt malucha w żłobku lub klubie dziecięcym. W kolejnych miesiącach wypłaty w ramach filaru "Aktywnie w żłobku" mają być realizowane 20. dnia miesiąca.

Rządowy program dzieli się na trzy filary:

„Aktywni rodzice w pracy”

Rodzice, którzy są aktywni zawodowo, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Kwota ta wzrasta do 1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

„Aktywnie w żłobku”

Świadczenie w wysokości do 1500 zł miesięcznie (lub do 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) jest skierowane do rodziców, których dziecko uczęszcza do żłobka / klubu dziecięcego lub pozostaje pod opieką dziennego opiekuna. Ostateczna wysokość wsparcia nie może być wyższa niż opłata, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w instytucji / u opiekuna.

„Aktywnie w domu”

Jest to wsparcie skierowane do rodziców, którzy nie chcą lub nie mogą skorzystać z dwóch pozostałych opcji. Świadczenie ma w tym przypadku wysokość 500 zł miesięcznie. Ta forma wsparcia zastępuje dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, który – w odróżnieniu od nowego programu – nie przysługiwał na pierwsze dziecko.