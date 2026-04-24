Ruszyła sprzedaż biletów na Warszawskie Targi Obronne. Mieszkańcy stolicy wejdą za darmo

Bezpieczeństwo obywateli na Warszawskich Targach Obronnych

Wydarzenie zaplanowano na 20 czerwca 2026 roku. Areną targów będzie stołeczne Centrum EXPO XXI, gdzie zorganizowana zostanie szeroka część otwarta, dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematyką obronności.

Mimo że na imprezie pojawią się głównie delegaci służb mundurowych i administracji państwowej, to włączenie w ten proces zwykłych obywateli stanowi absolutnie kluczowe założenie całej inicjatywy.

To bezpośrednia reakcja na rosnącą świadomość Polaków w kwestiach ochrony osobistej. Coraz większa grupa osób szkoli się z pierwszej pomocy, interesuje się survivalem oraz strzelectwem sportowym, a także z chęcią angażuje się w oddolne inicjatywy obronne. Na WTO zderzą oni swoją wiedzę teoretyczną z nowoczesnymi i przydatnymi na co dzień technologiami.

Program Warszawskich Targów Obronnych 2026

Otwarty dzień w przestrzeniach EXPO XXI zagwarantuje uczestnikom mnóstwo interesujących aktywności. W ogólnodostępnym harmonogramie przewidziano następujące atrakcje dla publiczności:

pokazy nowoczesnego ekwipunku stosowanego w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa,

ekspozycje innowacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla cywilów i formacji mundurowych,

wyjątkowe okazje do bezpośrednich konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami,

skuteczną naukę tworzenia solidnych mechanizmów obronnych na każdym szczeblu społecznym.

Równolegle z pokazami zaplanowano specjalistyczną część konferencyjną o aktualnych wyzwaniach zbrojeniowych. Dokładny plan wystąpień oraz prelekcji doświadczonych ekspertów mamy poznać już w najbliższym czasie.

Warszawskie Targi Obronne 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Gdzie i jak kupić bilety na wydarzenie?

Wejściówki na zaplanowany na 20 czerwca dzień otwarty są już szeroko dystrybuowane poprzez oficjalną witrynę internetową Warszawskich Targów Obronnych. Należy koniecznie mieć na uwadze szczegółowy harmonogram całego przedsięwzięcia:

19 czerwca to zamknięty termin branżowy dla profesjonalistów , który bezwzględnie wymaga uprzedniej rejestracji,

, który bezwzględnie wymaga uprzedniej rejestracji, 20 czerwca to z kolei czas otwarty dla każdego obywatela poszukującego merytorycznej wiedzy.

Z myślą o lokalnej społeczności pomysłodawcy wdrożyli istotne udogodnienia finansowe. Całkowicie bezpłatny wstęp na teren ogromnej wystawy przysługuje:

posiadaczom Karty Warszawiaka (co obejmuje również ich niepełnoletnie potomstwo ),

), dorosłym uczestnikom specjalnego programu Karty Młodego Warszawiaka.

Wydarzenie to absolutnie doskonała szansa dla całych warszawskich rodzin na zwiększenie swojej biegłości w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Patronat ministerstw i budowa skutecznego systemu

Zasadniczym celem inicjatywy jest stworzenie platformy merytorycznego dialogu pomiędzy państwową administracją, środowiskiem biznesowym i samym społeczeństwem. Twórcy wydarzenia mocno podkreślają, że dopiero wspólne działanie tych trzech wielkich filarów skutecznie buduje sprawny system państwowej odporności.

Wydarzenie uzyskało bardzo prestiżowy patronat czołowych instytucji centralnych. Wśród wspierających podmiotów wymienia się między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk.

Udział w czerwcowym przedsięwzięciu pomoże zrozumieć liczne współczesne zagrożenia i nauczy szybkich, ale prawidłowych reakcji na nagłe kryzysy. Tego letniego dnia w stolicy kwestie bezpieczeństwa nabiorą niezwykle realnego wymiaru, wykraczając tym samym daleko poza zwykłe, podręcznikowe teoretyzowanie i dając konkretne narzędzia do obrony.