Zaostrzenie kar za przemyt ludzi, w tym do 20 lat więzienia w przypadku śmierci ofiary.

Podniesienie minimalnej grzywny za nielegalne przekroczenie granicy z 20 zł do 500 zł.

Uruchomienie programu deregulacyjnego dla firm na lata 2026-2028.

Uproszczenia w rejestracji statków i inwestycjach w energetykę jądrową.

Wprowadzenie nowych obowiązków dla internetowych sprzedawców metali szlachetnych.

Surowsze kary za przemyt ludzi

Wtorkowe posiedzenie rządu Donalda Tuska rozpoczęło się w ponurej atmosferze. Ministrowie uczcili minutą ciszy pamięć sześciu ofiar sobotniego zamachu terrorystycznego w Krakowie. To tragiczne wydarzenie stało się tłem dla dyskusji o bezpieczeństwie i zaostrzeniu prawa. Jednym z kluczowych punktów obrad był projekt nowelizacji Kodeksu karnego.

Rząd chce radykalnie zaostrzyć kary za przemyt ludzi – za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, którego skutkiem będzie śmierć człowieka, ma grozić od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. To nie wszystko. Projekt wprowadza trzy nowe, tzw. kwalifikowane typy tego przestępstwa. Wyższe kary będą grozić, gdy przemytnik działa dla zysku, naraża życie lub zdrowie wielu osób, a także w najtragiczniejszym przypadku – gdy jego działania doprowadzą do czyjejś śmierci.

Zmiany dotkną też tych, którzy sami nielegalnie przekraczają granicę. Minimalna grzywna za to wykroczenie wzrośnie z symbolicznych 20 złotych do 500 złotych. Rząd chce też skuteczniej chronić funkcjonariuszy. Do kodeksu ma trafić nowy zapis, który pozwoli surowiej karać za czynną napaść, na przykład za celowe potrącenie policjanta samochodem.

Mniej biurokracji dla firm. Rząd zapowiada dużą deregulację

Gabinet Donalda Tuska chce nie tylko dokręcać śrubę przestępcom, ale także poluzować ją przedsiębiorcom. Na stół trafił „Program regulacyjny na lata 2026-2028”, który ma być receptą na nadmiar biurokracji. Chodzi o to, by państwo przestało rzucać firmom kłody pod nogi i zaczęło im ułatwiać działanie.

Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, każde nowe prawo ma być dokładnie analizowane pod kątem skutków dla gospodarki – zarówno przed jego wprowadzeniem, jak i po. Po drugie, administracja ma wreszcie wejść w XXI wiek. Rząd zapowiada nowe przepisy dla firm, które będą tworzone z myślą o cyfryzacji, zgodnie z zasadą „domyślnie cyfrowo”, co ma uprościć załatwianie urzędowych spraw. Urzędnicy dostaną też jasne wytyczne, by nie dokładać polskim firmom dodatkowych obowiązków, których nie wymaga od nas Unia Europejska. Ciekawym pomysłem są też tzw. piaskownice regulacyjne. To specjalne strefy, w których firmy będą mogły testować innowacyjne produkty i usługi bez obawy o naruszenie sztywnych przepisów.

Pierwsze jaskółki zmian już widać. Ministrowie zajęli się również projektem, który ma zachęcić armatorów do rejestrowania statków pod polską banderą. Zamiast skomplikowanych procedur, ma powstać jeden, centralny i cyfrowy rejestr. Uproszczenia czekają też branżę energetyczną – rząd chce przyspieszyć inwestycje w elektrownie jądrowe, m.in. rezygnując z obowiązku publikowania ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie.

Nowe systemy i obowiązki. Od podróży po sprzedaż złota w sieci

Obrady rządu to nie tylko wielkie reformy, ale też szereg mniejszych zmian, które wpłyną na życie wielu z nas. Jedną z nich jest wprowadzenie w Polsce europejskiego systemu ETIAS. To system, który będzie wymagał od obywateli państw trzecich, podróżujących do strefy Schengen bez wizy, uzyskania specjalnego zezwolenia na podróż. Ma to pomóc w wyłapywaniu osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub planują nielegalnie przedłużyć swój pobyt.

Ułatwienia czekają za to na rynku motoryzacyjnym. Rząd chce w pełni poddać cyfryzacji świadectwa zgodności dla nowych pojazdów. Oznacza to koniec papierologii – wszystkie dane będą przekazywane przez producentów bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Nowe obowiązki pojawią się natomiast w handlu internetowym. Rząd bierze na celownik sprzedawców wyrobów z metali szlachetnych. Po zmianach, każdy, kto oferuje w sieci złotą czy srebrną biżuterię, będzie musiał podać w opisie produktu dokładne informacje o rodzaju metalu, jego próbie oraz masie. Ma to ukrócić nieuczciwe praktyki i zwiększyć ochronę kupujących. Jak widać, rząd Donalda Tuska stara się jednocześnie łatać dziury w systemie bezpieczeństwa i upraszczać życie przedsiębiorcom, porządkując przy tym kolejne gałęzie gospodarki.

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