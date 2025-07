ZUS wypłacił pierwsze renty wdowie. Kto otrzymał pieniądze?

We wtorek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął wypłatę renty wdowiej. Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS, poinformował , że w pierwszym terminie dodatkowe pieniądze otrzyma 86 tysięcy wdów i wdowców. Dodał, że średnia kwota renty wdowiej wyniesie około 350 zł.

Wnioski o rentę wdowią można było składać od 1 stycznia, a wypłaty ruszyły 1 lipca. Do tej pory do wszystkich organów emerytalno-rentowych (m.in. KRUS) wpłynęło ponad milion wniosków, z czego do samego ZUS-u ponad 978 tysięcy.

Renta wdowia – jeden z największych projektów ZUS

Bartosz Gaca w rozmowie z PAP podkreślił, że renta wdowia to jeden z największych w ostatnich latach projektów Zakładu w obszarze świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS obsłuży blisko 90 procent wszystkich wniosków. Według dyrektora, 1 lipca rentę wdowią otrzyma 86 tysięcy osób, a uprawnionych może być około 850 tysięcy emerytów i rencistów.

Renta wdowia to połączone świadczenia – 100 procent świadczenia własnego (emerytury albo innego świadczenia emerytalno-rentowego) oraz 15 procent renty rodzinnej przysługującej po zmarłym małżonku – albo odwrotnie, w zależności od tego, która kwota jest korzystniejsza.

Maksymalna kwota renty wdowiej może wynieść 5 tys. 636 zł 73 gr brutto (trzykrotność najniższej emerytury).

Problemy przy ustalaniu prawa do świadczenia

Bartosz Gaca zauważył, że klienci często nie dołączają do wniosku dowodów potwierdzających okresy składkowe, nieskładkowe czy osiągane zarobki, na podstawie których ZUS ustala wymiar drugiego świadczenia. Dodał, że przy ustaleniu prawa do świadczenia po małżonku trzeba uwzględnić obowiązujące prawo w roku, w którym ta osoba zmarła, co dla ZUS jest często problematyczne.

„Tylko w próbie pierwszych wypłat w zbiegu wdowim bierze udział 115 różnych świadczeń. Nasi pracownicy często musieli sięgać po nieobowiązujące już przepisy, np. z lat 60., 70., by ustalić świadczenia właśnie na datę prawa przypadającego w tym czasie” – wskazał Bartosz Gaca.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoby, które mają już ustalone prawo do dwóch świadczeń – renty rodzinnej i własnego świadczenia, np. emerytury – powinny zgłosić wniosek „o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną” (formularz ERWD).

Klienci najczęściej składają wnioski stacjonarnie w placówkach ZUS lub za pośrednictwem poczty (3 procent wniosków jest składanych elektronicznie za pomocą PUE/eZUS).

Do kiedy złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoby uprawnione nadal mogą zgłaszać wnioski o rentę wdowią.

- „Jeżeli wniosek wpłynie do nas do 31 lipca, prawo do wypłaty świadczenia w zbiegu będzie obowiązywało od 1 lipca, jednak nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków. Wówczas wypłacimy takie świadczenie z wyrównaniem” – wyjaśnił ZUS. Wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi on do ZUS.

