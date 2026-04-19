Dlaczego rynki finansowe tym razem nie spanikowały po ataku na Iran?

Co napędza wzrost rentowności polskich obligacji powyżej 5 proc.?

Czy polska gospodarka wyróżnia się na tle Europy – i co to znaczy dla inwestorów?

Jaka strategia inwestycyjna sprawdza się w czasach geopolitycznej niepewności?

Atak na Iran a rynki finansowe – spokojniejsza reakcja niż rok temu

Marzec 2026 przyniósł kolejny wstrząs geopolityczny. USA i Izrael zaatakowały Iran, destabilizując Bliski Wschód i kluczowe szlaki transportu ropy i gazu. Dla wielu inwestorów brzmi to jak przepis na panikę rynkową. Tym razem jednak reakcja była wyraźnie spokojniejsza niż rok wcześniej.

Rynki wyciągnęły wnioski z wydarzeń z kwietnia 2025 roku. Wtedy prezydent USA ogłosił drastyczne podwyżki ceł, a inwestorzy zaczęli wyceniać scenariusz długotrwałej, globalnej wojny handlowej. Szybkie wycofanie się Waszyngtonu z zapowiedzi pokazało, że zakładanie skrajnych scenariuszy bywa bardzo kosztowne.

– Rynki wyceniały szkody uwzględniające jedynie krótki horyzont wojny, nie uwzględniając perspektywy, że konflikt potrwa np. pół roku lub dłużej – mówi Michał Szymański, prezes VIG/C-QUADRAT TFI. – Z jednej strony jest to racjonalne – trudno wyceniać bardzo negatywne scenariusze przy tak nieprzewidywalnej i zmiennej polityce.

To podejście ma jednak swoją drugą stronę. Ignorowanie czarnych scenariuszy co prawda ogranicza przeceny aktywów, ale jednocześnie zwiększa wrażliwość rynku na niespodziewane złe wiadomości.

– Powoduje to niestety większą wrażliwość na negatywne zaskoczenia, choćby w postaci przedłużenia blokady Cieśniny Ormuz i silnych zaburzeń dostaw ropy i gazu – ostrzega ekspert.

Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG/C-QUADRAT TFI

Dywersyfikacja kluczem do przetrwania w niepewnych czasach

Jak inwestować w tak trudnym otoczeniu? Szymański nie pozostawia wątpliwości.

– Najsensowniejszą strategią w takiej sytuacji wydaje się solidna dywersyfikacja – podkreśla prezes VIG/C-QUADRAT TFI.

To nie jest modne hasło. To konkretna odpowiedź na ryzyko, którego nie można precyzyjnie wycenić. Gdy polityka zmienia się z tygodnia na tydzień, a konflikty zbrojne zaskakują skalą i przebiegiem, rozłożenie aktywów na różne klasy i rynki ogranicza straty przy realizacji czarnych scenariuszy.

Polskie obligacje pod presją – rentowności rosną

Marzec przyniósł też wyraźną przecenę na rynku obligacji skarbowych – w Polsce szczególnie silną. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych zbliżyła się do poziomu 5 proc.

– Okazało się, że z poziomu rentowności 5 procent w przypadku krajowych obligacji 10-letnich łatwiej dojść do 6 procent niż do 4 procent – ocenia Szymański.

Za tym ruchem stoją dwa czynniki. Pierwszy jest globalny – skok cen surowców po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie szybko przekłada się na inflację. Nawet jeśli jest to efekt przejściowy, rynki obligacji reagują wzrostem rentowności.

Drugi czynnik jest krajowy.

– Wysoki deficyt budżetowy i od ponad 5 lat silnie rosnące potrzeby pożyczkowe polskiego rządu oznaczają duże podaże obligacji skarbowych – wyjaśnia prezes TFI.

Duże podaże obligacji wywierają naturalną presję na ich ceny. Inwestorzy powinni ten kontekst brać pod uwagę przy planowaniu horyzontów inwestycyjnych.

Polska gospodarka wyróżnia się na tle Europy

Mimo zawirowań jest też dobra wiadomość dla polskich inwestorów. Wzrost gospodarczy Polski należy do najwyższych w całej Europie, a inflacja pozostaje umiarkowana. To połączenie rzadko spotykane w obecnym otoczeniu.

Zadłużenie kraju rośnie i to wyraźnie. Mimo to nadal pozostaje poniżej poziomów wielu innych gospodarek Unii Europejskiej.

– Taki obraz będzie wyróżniał nasz rynek dla funduszy międzynarodowych w momencie ich decyzji alokacyjnych – wskazuje Michał Szymański.

Kiedy duże fundusze międzynarodowe decydują o rozkładzie portfela między rynkami europejskimi, Polska wypada dobrze na tle konkurencji. Silny wzrost PKB przy relatywnie bezpiecznym poziomie długu to argumenty, które przemawiają do zarządzających aktywami na całym świecie.

Co z tego wynika dla inwestora?

Wiosna 2026 to czas podwyższonej niepewności, ale nie katastrofy rynkowej. Trzy główne wnioski z komentarza kwartalnego VIG/C-QUADRAT TFI brzmią następująco.

Po pierwsze – rynki nauczyły się nie reagować na każdy geopolityczny szok z maksymalnym lękiem . To ogranicza gwałtowne wyprzedaże, ale zostawia miejsce na negatywne zaskoczenia.

. To ogranicza gwałtowne wyprzedaże, ale zostawia miejsce na negatywne zaskoczenia. Po drugie – polskie obligacje są pod presją i mogą pozostać zmienne . Inwestorzy szukający bezpieczeństwa powinni monitorować ścieżkę deficytu budżetowego i inflacji.

. Inwestorzy szukający bezpieczeństwa powinni monitorować ścieżkę deficytu budżetowego i inflacji. Po trzecie – polska gospodarka zachowuje fundamentalną atrakcyjność w oczach kapitału zagranicznego. To powinno wspierać polskie akcje w dłuższym horyzoncie, nawet jeśli krótkoterminowo przeważają emocje.

Autorem przytaczanych ocen jest Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG/C-QUADRAT TFI. Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran