W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnących wydatków na obronność, kwestia finansowania zbrojeń budzi coraz większe emocje. W ostatnim czasie gorącą dyskusję wywołały słowa Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, który w wywiadzie dla money.pl zaproponował wprowadzenie podatku wojennego oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń socjalnych, w tym programu 800 plus, "babciowego" i renty wdowiej.

Na te sugestie zareagował minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, który we wtorek na antenie Radia Zet odniósł się do pytania, czy pieniądze z programu 800 plus powinny zostać przeznaczone na zbrojenia. W swojej wypowiedzi, w programie Bogdana Rymanowskiego, minister stanowczo podkreślił priorytety rządu.

800 plus dla polskich rodzin

„Pieniądze z 800 plus to pieniądze przeznaczone dla polskich rodzin” – zaznaczył Andrzej Domański. Podkreślił, że program ten cieszy się szerokim poparciem społecznym i jest ważnym elementem wsparcia dla rodzin z dziećmi. Minister wyraźnie dał do zrozumienia, że rząd nie zamierza rezygnować z tego świadczenia ani przekierowywać go na inne cele.

Minister Domański zapewnił, że na zbrojenia przeznaczane są znaczące środki, pochodzące z różnych źródeł. „Natomiast na zbrojenia mamy setki miliardów złotych - zarówno pieniądze budżetowe, jak i środki, które pozyskujemy z innych źródeł” – wyjaśnił. Tym samym, minister uspokoił opinię publiczną, wskazując, że finansowanie potrzeb obronnych państwa odbywa się niezależnie od środków przeznaczonych na program 800 plus.

Brak planów wprowadzenia podatku wojennego

Dodatkowo, minister Domański rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnego wprowadzenia podatku wojennego. Podkreślił, że rząd nie planuje wprowadzenia takiego rozwiązania, co stanowi odpowiedź na propozycje zgłaszane przez niektórych ekonomistów i polityków. Ta deklaracja ma na celu uspokojenie przedsiębiorców i obywateli, którzy obawiają się dodatkowych obciążeń finansowych w związku z sytuacją międzynarodową.

