Rząd obniży składkę zdrowotną. Przedsiębiorcy liczyli na więcej

Obniżenie składki zdrowotnej „uzupełnione z budżetu”

Donald Tusk powiedział, że zabezpieczono ponad 5 mld zł, by NFZ i ochrona zdrowia nie ucierpiały przez zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Podkreślił, że nie pozwoli "na żadne manewry przy składce" bez gwarancji, "że to, co obniżamy w składce, nie zostanie uzupełnione z budżetu".

Pieniądze, o których powiedział szef rządu, mają pokryć mniejsze wpływy ze składki zdrowotnej odprowadzanej przez przedsiębiorców w wyniku zmian, nad jakimi pracuje rząd.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców.

"To szczególnie wkurzało średnich przedsiębiorców. (...) W końcu zrobiliśmy tę oczywistość, to, co było oczekiwane" – podsumował Tusk.

W najbliższych miesiącach nie ustaną trudności finansowe NFZ

Zapowiedział, że rząd zajmie się zmianami zmierzającymi do obniżenia składki zdrowotnej prowadzącym działalność gospodarczą.

"Ustawa, która dzisiaj została przyjęta na rządzie, zostanie uzupełniona o projekt obniżenia składki zdrowotnej. Wartość całości to będzie 4 mld zł plus (...) W sumie, jeśli chodzi też o środki trwałe, to ponad 5 mld zł. Tak, aby NFZ i ochrona zdrowia nie ucierpiały z tego tytułu. Nie pozwolę na żadne manewry przy składce zdrowotnej, jeśli nie będzie gwarancji, że to, co obniżamy w składce, nie zostanie uzupełnione z budżetu tak, by ten rachunek się zgadzał" – zadeklarował szef rządu.

Jednocześnie dodał, że w najbliższych miesiącach sytuacja w ochronie zdrowia będzie "tak czy inaczej - trudna".