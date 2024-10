Dramat pacjentów w Polsce. NFZ nie ma pieniędzy, by zapłacić za usługi

Leczenia zabraknie z powodu pustki w kasie NFZ. Realia na ponurym przykładzie

"Niestety, pacjenci zdiagnozowani w ostatnim kwartale tego roku nie otrzymają leczenia, ponieważ ośrodki neurologiczne zrealizowały już kontrakty na programy lekowe, a NFZ zapowiedział, że nie zapłaci za leczenie pacjentów nadplanowych. To oznacza, że do końca roku nie mamy możliwości kwalifikowania do programów lekowych nowo zdiagnozowanych pacjentów. To samo dotyczy pacjentów pediatrycznych, którzy skończyli 18 lat i powinni przejść z leczenia w ośrodkach neurologii dziecięcej do ośrodków dla dorosłych" – podkreśliła prof. Kurkowska-Jastrzębska.

W neurologii obecnie funkcjonuje 17 programów lekowych, dotyczących leczenia m.in. stwardnienia rozsianego (SM), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), choroby Parkinsona, dystonii ogniskowych i spastyczności poudarowej za pomocą toksyny botulinowej, choroby Pompego, choroby Fabry’ego czy migreny - podało PTN. "W przewlekłych chorobach neurologicznych leczenie powinno być włączane jak najszybciej po diagnozie" - zaznaczono.

Prof. Kurkowska-Jastrzębska podkreśliła, że aktualnie NFZ zalega szpitalowi z płatnościami za świadczenia w programie leczenia SM na sumę około miliona złotych. Podkreśliła, że klinika stara się pacjentom znaleźć inny ośrodek, jednak sytuacja w kraju wygląda podobnie: w dużych ośrodkach w kraju pokończył się kontrakty, a w mniejszych niekiedy nie ma personelu do obsługi programów lekowych.

Jaka skala zadłużenia służby zdrowia? Kwoty w dziesiątkach miliardów

NFZ otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 1,6 mld zł dotacji, która pozwoli na rozliczenie świadczeń nielimitowanych za II kwartał 2024 r. w całym kraju. W rozliczeniach mają pomóc też pieniądze ze sprzedaży obligacji skarbowych, które w czerwcu przekazał Funduszowi minister zdrowia. Opiewały one na 3 mld zł. To jednak nie rozwiąże problemów finansowych placówek medycznych, których zadłużenie sięga obecnie ok. 20 mld zł.

Poza niezapłaconymi nadwykonaniami nielimitowanymi i perspektywą kolejnych (do końca roku będzie to kolejne 6-7 mld zł - szacują szpitale powiatowe), lecznice czekają również na zwrot kosztów nadwykonań pozalimitowych, ich kwota to obecnie ok. 10 mld zł.