i Autor: Szymon Starnawski

Ceny energii

Rząd przesuwa termin wejścia w życie nowych taryf na prąd. Co to oznacza dla Twojego portfela?

Rząd planuje przesunąć termin wejścia w życie nowych taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Zamiast 1 lipca br., nowe ceny miałyby obowiązywać od 1 października br., jak wynika z opublikowanych założeń do zmiany ustawy o ochronie odbiorców energii. Co to oznacza dla Twojego portfela i jakie zmiany czekają nas na rynku energii?