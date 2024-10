i Autor: Shutterstock (2), AP Photo/Mindaugas Kulbis

Budżet

Rząd przyjął nowelizację budżetu. Deficyt będzie jeszcze większy!

We wtorek 29 października rząd przyjął nowelizację budżetu na 2024 roku, co wynikało z potrzeby zapewnienia wsparcia finansowego samorządu. To przełożyło się na pogorszenie deficytu, który wzrósł z 184 mld zł, aż do 240,3 mld zł!