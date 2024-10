Dla kogo podwyżki w 2025 roku? Emeryci, nauczyciele, mundurowi i sędziowie

Whopper 2.0: kultowy burger do 4 listopada w promocyjnej cenie 15 zł

Zastrzegłeś numer PESEL? Sprawdź, kiedy możesz zrobić to drugi raz

Dzięki państwowej posadzie został milionerem. Wiemy, ile zarobi Adam Glapiński do końca kadencji

Podwyżki dla emerytów i renta wdowia w 2025 roku

Na podwyżki w 2025 roku na pewno mogą liczyć emeryci. Rząd zatwierdził waloryzację emerytur na poziomie 5,52 proc., a to oznacza wzrost minimalnej emerytury z kwoty 1780,96 zł na 1879,27 zł. Z kolei seniorzy z emeryturą w okolicy średniej (ok. 3300 zł brutto) mogą liczyć na podwyżkę o 182 zł.

Do tego od początku 2025 roku zostanie wprowadzona renta wdowia, która będzie przysługiwać wdowom i wdowcom, których małżonek zmarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, czyli będzie przysługiwać wdowcom, którym żona umarła w wieku 55 lat lub starszym i wdowom, którym mąż umarł w wieku 60 lat, lub starszym). Świadczenie będzie wynosić 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym. Według wyliczeń ZUS przeciętna wdowa lub wdowiec zyska 360 zł brutto miesięcznie.

Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki w 2025 roku

Również nauczyciele mogą liczyć na podwyżki w 2025 roku, gdyż w projekcie budżetu przewidziano podwyżki o 5 proc. Początkujący nauczyciel bez awansu zawodowego zarabia obecnie 4908 zł brutto miesięcznie, więc podwyżka wyniesie ok. 245 zł brutto. Nauczyciel mianowany dostanie podwyżkę o ok. 253 zł brutto (obecna pensja na poziomie 5057 zł brutto), a dyplomowany zarabiający obecnie 5915 zł, dostanie ok. 295 zł brutto podwyżki.

5 proc. podwyżki dostaną także pracownicy sfery budżetowej. Wysokość podwyżki ma być wyrównaniem do inflacji.

W 2025 roku także podwyżki dla służb mundurowych, a także sędziów i prokuratorów

Projekt budżetu zakłada również podwyżkę dla służb mundurowych podległych MSWiA, tj. policjantom, strażakom, strażnikom granicznym, żołnierzom, funkcjonariuszom SOP, a także KAS. Podobnie jak reszta budżetówki dostaną podwyżkę na poziomie inflacji, czyli wysokości 5 proc.

Wzrośnie także wynagrodzenie w wymiarze sprawiedliwości, wynagrodzenie sędziów i prokuratorów, które zależy od średniej płacy (którą podaje co roku GUS) wzrośnie o 14 proc. Tym samym uposażenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzrośnie z 38 tys. zł miesięcznie do nieco ponad 40 tys. zł miesięcznie.

Podwyżka płacy minimalnej

W 2025 roku podwyżek mogą się spodziewać także najmniej zarabiający. Od 1 stycznia płaca minimalna wzrośnie z 4300 zł brutto do 4666 zł brutto, a stawka godzinowa z 27,70 zł brutto do 30,50 zł brutto.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.