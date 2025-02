Niemiecka kapusta zalewa Polskę. Co na to polscy rolnicy?

Trwają polityczne przepychanki, a inwestycja stoi

Projekt został odrzucony 20 głosami "za" i 16 "przeciw". Nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja Sejmu wzbudziła krytykę opozycji.

W projekcie proponuje się zakazać rządowi dokonywania w programie zmian, polegających na zmianie jego celu i zakresu, skutkujących opóźnieniem uruchomienia lotniska i zakończenia budowy linii kolejowej Warszawa-Łódź poza 2030 r. Zgodnie z propozycją, rząd nie mógłby też obniżyć finansowania programu z obligacji.

Projekt zobowiązuje też inne niż rząd podmioty, zaangażowane w projekt, do powstrzymania się "od jakichkolwiek działań prawnych lub faktycznych, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać negatywnie na realizację Programu (CPK - PAP) w terminach i na zasadach w nim określonych".

Projekt zawiera też zobowiązanie do przeniesienia całego cywilnego ruchu lotniczego z Lotniska Chopina na lotnisko CPK do 30 czerwca 2031 r. Na Lotnisku Chopina dozwolone byłyby tylko takie inwestycje, które się zwrócą przed końcem 2030 r.

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

