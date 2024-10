i Autor: Pixabay

Ceny papierosów

Rząd Tuska podnosi akcyzę na papierosy i nowelizuje ustawę okołobudżetową

Rząd planuje, aby papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do e-papierosów zdecydowanie zdrożały. Podwyżka akcyzy nastąpi już w 2025 r. Jednak to nie koniec zmian stawek podatku wobec nikotyny. Ceny mają rosnąć co roku.