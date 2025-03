Rząd podwyższa zasiłek pogrzebowy

Według projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 7 tys. zł. Obecna kwota jednorazowego świadczenia przysługującego w przypadku śmierci i związanej z tym konieczności pochówku wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 2011 r. W projekcie jest również propozycja waloryzacji zasiłku, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.

Według prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Roberta Czyżaka zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany każdego roku 1 stycznia. W komunikacie przekazanym mediom PIBP zaprezentowała wyliczenia, z których wynika, że przyjmując proponowany przez rząd w projekcie schemat podnoszenia wartości świadczenia, jego kolejna podwyżka nastąpi w 2028 r.

"Oznacza to nie mniej ni więcej, przy założeniu prognoz Ministerstwa Finansów, że przez pierwsze dwa lata zasiłek pogrzebowy nie będzie podlegał waloryzacji" – stwierdził Czyżak. Izba uważa, że podniesienie zasiłku pogrzebowego o 3 tys. zł oznacza dla budżetu wydatek ok 1,2 mld zł rocznie, a zdaniem Czyżaka "wprowadzenie wymaganej koncesji na prowadzenie usług pogrzebowych spowodować może wpływ do skarbu państwa blisko 4 mld zł rocznie".

Projektowane przepisy mówią też o zasadzie rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek, albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego.

PIBP ocenia tę propozycję pozytywnie, ale z zastrzeżeniem. "Zasiłek celowy powinien być wypłacany, natomiast zupełnie niezrozumiała kwestia to konieczność zwrotu zasiłku w przypadku np. uzyskania spadku po zmarłej osobie. To zupełnie dwie odrębne kwestie" – stwierdził Czyżak.

Tym samym odniósł się do zawartego w projekcie ustawy wymogu złożenia przez osobę ubiegającą się zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu zobowiązania do zwrotu części lub całości kwoty tego zasiłku z masy spadkowej (tj. ze spadku) po zmarłym. Zapis ten zakwestionowało na etapie konsultacji międzyresortowych Ministerstwo Sprawiedliwości.

MRPiPS zapowiedziało, że przepis ten zostanie doprecyzowany i zwrot nastąpi, jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, została powołana do spadku. Szef Izby przypomniał też o potrzebie gruntownej i systemowej regulacji, jaka według Izby powinna dokonać się w końcu w całym sektorze funeralnym.

"Apelujemy do rządu o zajęcie się nowelizacją Prawa Pogrzebowego, które zdecydowanie wyeliminowałoby z naszego sektora firmy należące do tzw. szarej strefy, co dałoby także kolejny pozytywny impuls do powrotu do corocznej waloryzacji zasiłku pogrzebowego uwzględniającego przede wszystkim koszty związane z organizacją ceremonii pogrzebowej i to od momentu śmierci aż po sam pochówek" – zauważył Robert Czyżak.