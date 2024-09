Tyle kosztuje pogrzeb w Polsce. Zasiłek nie wystarczy na pochowanie zmarłego

Jak to działa?

Nie będzie podwyżki zasiłku pogrzebowego. Nie zapisano jej w budżecie na 2025

Kwota wypłacanego przez ZUS zasiłku pogrzebowego została przed laty zamrożona – przez poprzedni rząd Donalda Tuska, w 2011 r. W trakcie wyborów w jednym ze 100 konkretów zapisano, że zasiłek pogrzebowy miał już od lipca 2024 r. wynosić 150 proc. płacy minimalnej, czyli 6450 zł. Poźniej pojawiła się propozycja, że ma on być zwaloryzowany do 7 tys. zł, ale sądząc po projekcie budżetu, nie zostały na ten cel zabezpieczone środki. Andrzej Domański minister finansów zdecydował o przesunięciu planów dopiero na 2026 rok.

Zdaniem resortu pracy podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł będzie kosztowała budżet od 1,4 do 2,3 mld zł rocznie. W ciągu 10 lat koszty reformy mają wynieść 17,6 mld zł. Wcześniej resort szacował wyższe koszty - od 2 do 3,15 mld zł w ciągu roku i 24,5 mld zł w ciągu dekady.

Zasiłek pogrzebowy – jaki termin?

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, żekoszt pogrzebu z kremacją w 2024 roku wahał się w przedziale od 11,3 do 13,3 tys. zł - podaje resort. Pogrzeb bez kremacji jest jeszcze droższy i kosztuje od 12,1 do 14,3 tys. zł. Kwoty te uwzględniają koszt organizacji pogrzebu łącznie z przygotowaniem ciała, koszt nagrobka (sięgający niemal połowy sumy kosztów, w przypadku najtańszego nagrobka, koszty te mogą być o ok. 3000 zł niższe), koszt mszy żałobnej, łącznie z oprawą muzyczną pogrzebu i opłatami kancelaryjnymi w parafii.

Czas na uzyskanie zasiłku pogrzebowego jest ograniczony terminem 12 miesięcy. ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Można uzyskać przelew na konto lub gotówkę na określony adres. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zapłaciła zakładowi pogrzebowemu.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego to druk Z-12. Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu, wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

