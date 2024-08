Nie będzie podwyżki zasiłku pogrzebowego. Nie zapisano jej w budżecie na 2025

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Branża pogrzebowa apeluje o wyższy zasiłek. "Nisza na urnę kosztuje 20 tys. zł!"

Zasiłek pogrzebowy w wersji ze 100 konkretów miał on od lipca 2024 r. wynosić 150 proc. płacy minimalnej, czyli 6450 zł. Jest sierpień, a zasiłek wciąż wynosi 4 tys. zł - nie był waloryzowany od 2011 roku. Kwota wypłacanego przez ZUS zasiłku pogrzebowego została przed laty zamrożona – przez poprzedni rząd Donalda Tuska. Świadczenie było konsultowane pomiędzy resortem finansów, a ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informowała, że rząd powinien projekt przyjąć i skierować go do prac sejmowych w II kwartale 2024 r.

- Kwota zasiłku pogrzebowego na poziomie 4 tys. zł była dalece niewystarczająca – mówiła Dziemianowicz-Bąk. Jak zapowiadała, zgodnie z projektem, zasiłek miał być każdego roku waloryzowany.

Mimo to podwyżkę zasiłku pogrzebowego, Andrzej Domański minister finansów odłożył na rok 2026. Zaoszczędził w ten sposób po stronie wydatków nieco ponad 2 mld zł.

Tymczasem przedstawiciele branży funeralnej od lat postulują podwyżkę zasiłku pogrzebowego.

- Sama nisza na urnę na stołecznych cmentarzach kosztuje 10-20 tys. zł. Zauważamy dzisiaj ogromny problem, jeżeli chodzi o rodzinę osób zmarłych, z pokryciem całości kosztów związanych z pogrzebem z własnych środków. A te koszty na pewno będą rosły, bo rosną opłaty za gaz, prąd, za wodę i rośnie płaca minimalna. Te podwyżki cen naszych usług będą musiały ponieść rodziny zmarłych - twierdzi Robert Czyżak prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Zasiłek pogrzebowy – jaki termin?

Czas na uzyskanie zasiłku pogrzebowego jest ograniczony terminem 12 miesięcy. ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Można uzyskać przelew na konto lub gotówkę na określony adres. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zapłaciła zakładowi pogrzebowemu.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego to druk Z-12. Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu, wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Należy dołączyć dokumenty:

Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

