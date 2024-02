Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Minister ujawnił termin podwyżki

Będzie zawiadomienie do prokuratury. Co NIK ustalił ws. fuzji Lotosu z Orlenem? Jest raport

Zasiłek pogrzebowy 2024

Zasiłek pogrzebowy w Polsce to 4 tys. zł. Niestety, kwota ta po kilku latach gigantycznej inflacji na niewiele wystarczy. Chcąc zorganizować po prostu godny pochówek osoby bliskiej, nie wybierając tylko jak najtańszych rzeczy i nie rezygnując z takich usług jak np. mistrz ceremonii, organista, trębacz czy kwiaty, tak naprawdę trzeba tę kwotę co najmniej podwoić. Pula 4 tys. zł z ledwością wystarczy na bardzo skromny pogrzeb. Niebawem sytuacja może się zmienić. W wywiadzie dla money.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poruszył kwestię zasiłku pogrzebowego w Polsce. - Założenie wstępne jest takie, aby zasiłek pogrzebowy objąć mechanizmem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych: średnia inflacja konsumencka lub emerycka plus 20 proc. realnego wzrostu płac. Kiedyś zasiłek pogrzebowy, który przecież jest świadczeniem emerytalno-rentowym, był już waloryzowany, więc to nic nowego. Jesteśmy na początku procesu legislacyjnego i pozostajemy oczywiście otwarci na dyskusję - powiedział wiceszef resortu odpowiedzialnego za wysokość zasiłku pogrzebowego. Czy zasiłek zostanie podniesiony w tym roku? - Bardzo byśmy chcieli, żeby podwyżka zasiłku pogrzebowego nastąpiła w tym roku kalendarzowym. Natomiast na tym etapie nie jesteśmy gospodarzami procesu legislacyjnego, bo projekt skierowaliśmy do prac rządowych. Aczkolwiek będziemy się starać, aby przepisy weszły w życie jak najszybciej - powiedział Sebastian Gajewski.

