Podwyżka zasiłku pogrzebowego 2024

W czerwcu 2023 roku Robert Czyżak prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej apelował, aby w obliczu dwucyfrowej inflacji (wtedy wynosiła 11,5 proc.), aby zapewnić pochówek na właściwym poziomie, zasiłek pogrzebowy powinien wzrosnąć do kwoty co najmniej 8 tys. zł. Obecna kwota nie jest w stanie pokryć nawet połowy kosztów pogrzebu.

Podwyżkę przed wyborami obiecywała Koalicja Obywatelska, która jest największą partię w nowym koalicyjnym rządzie (złożonym także z Trzeciej Drogi i Lewicy).

Co ciekawe, to kwota mniejsza niż 13 lat temu, gdy rząd PO-PSL obniżył zasiłek z ok. 6800 zł do 4000 zł. Rozwiązanie tłumaczono tym, że zasiłek nie służył rodzinie, a firmom pogrzebowym. Pomimo wysokiej inflacji i waloryzacji innych świadczeń, kwota zasiłku pogrzebowego od ponad 12 lat nie uległa zmianie. O konieczności podwyżki zasiłku wspominał także poprzedni rząd: wypowiadali się na ten temat między innymi były premier Mateusz Morawiecki czy były szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Zrobię wszystko, żeby jeszcze przed wyborami załatwić sprawę podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Zrobię wszystko — i kładę tu rękę na sercu — żeby przekonać pana premiera i moich kolegów, w rządzie i w kierownictwie partii, żeby to jeszcze przed wyborami załatwić" - informował Jacek Sasin minister aktywów państwowych za rządów PiS na antenie Telewizji Trwam.

- Z naszej sondy wśród zakładów pogrzebowych wynika, że wydatki związane ze skromnym pogrzebem poszły w górę o ok. 20%. Jeszcze dwa-trzy lata temu organizacja pogrzebu kosztowała 7-8 tys. zł. Obecnie jest to wydatek przekraczający 10 tys. zł. Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł starczy tylko na pokrycie podstawowych wydatków. Jego wysokość nie była zmieniana od 12 lat – mówi Ewelina Ratajczak, ekspert rankomat.pl.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca się w przypadku śmierci bliskiej osoby i ma zwrócić koszty pogrzebu (w rzeczywistości pokrywa jedynie część wydatków). Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), w zależności od tego, gdzie ubezpieczona jest osoba ubiegająca się o zasiłek. Rodzina otrzyma pieniądze w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

