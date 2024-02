Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku. Ile wynosi i kiedy przysługuje?

Zastępca Obajtka odchodzi z Orlenu. To jego ostatni wywiad

Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które wypłaca urząd pracy po spełnieniu następujących warunków:

* trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy,

* w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,

Ważny jest też odpowiedni staż pracy. Zasiłek przysługuje jeśli:

* byłeś zatrudniony i otrzymywałeś wynagrodzenie co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i od tego wynagrodzenia była opłacana składka na Fundusz Pracy,

* świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

* opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do czasu pracy wlicza się również okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy. Można go otrzymywać od 6 do 12 miesięcy. Jego wysokość uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

* 80 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób, które przepracowały mniej niż 5 lat,

* 100 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób ze stażem 5-20 lat,

* 120 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób ze stażem powyżej 20 lat.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

Obecnie zasiłek wynosi:

* 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

* 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych co roku jest waloryzowana. Od 1 czerwca 2024 roku zasiłek będzie wyższy. Jak podaje serwis biznes.interia.pl - wskaźnik, według którego świadczenie zostanie zwaloryzowane wynosi 11,4 proc. Oznacza to, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie następująca:

* 1661,98 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

* 1305,16 zł przez kolejne dni posiadania prawa do zasiłku.

