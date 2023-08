Upokarzające zasiłki dla bezrobotnych. Gorzej jest tylko w Australii

Rodzice wściekli. To będzie wyjątkowo droga wyprawka szkolna

Zasiłek dla bezrobotnych z założenia jest wsparciem dla osób, które straciły zatrudnienie. Jednak zasady przydzielania go i jego wysokość każdy kraj reguluje według swojego uznania. Na przykład w Polsce zasiłek dla bezrobotnych uzyskuje się za pośrednictwem Urzędu Pracy. Aby go dostać, trzeba przede wszystkim zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i mieć określony okres zatrudnienia. W okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, trzeba przepracować łącznie przez okres co najmniej 365 dni.

Zatem osoby, które często zmieniają pracę, mogą takiego świadczenia nie dostać. Nie przysługuje on od razu osobom, które same zrezygnowały z pracy (dotyczy to nawet rozwiązania umowy za porozumieniem stron). One muszą trzy miesiące żyć bez takiego wsparcia ze strony państwa.

Zasiłek dla bezrobotnych generalnie przyznawany jest na okres od pół roku do roku. To zależy m.in. od stopy bezrobocia w danym regionie. A ile wynosi w Polsce zasiłek dla bezrobotnych? Osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat, otrzymują 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) w pierwszych trzech miesiącach, a później 937,30 zł brutto (852,94 zł netto). Jest to 80 proc. zasiłku podstawowego.

Pełna kwota zasiłku przysługuje osobom, które pracowały od 5 do 20 lat. W takim wypadku 100 proc. zasiłku podstawowego wynosi 1491,90 zł brutto (1 357,63 zł netto) w trzech pierwszych miesiącach, a kolejnych świadczenie jest obniżone do kwoty 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto).

Jeśli ktoś przepracował ponad 20 lat, przysługuje mu wyższy zasiłek, w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty. Od czerwca 2023 r. jest to w pierwszych trzech miesiącach 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto), a potem mniej, bo 1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto).

Czy to są kwoty wystarczające? Okazuje się, że osoby bezrobotne w Polsce otrzymują wyjątkowo niskie świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych dwa miesiące po utracie pracy przez osoby o niskich zarobkach jest w Polsce niemal najniższy wśród wszystkich państw rozwiniętych. Średnia dla krajów tworzących OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynosi 56 proc. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych dwa miesiące po utracie pracy w Polsce to jedynie 25 proc. poprzednich zarobków. Oznacza to, że po utracie pracy dochody spadają o 75 proc. Dla porównania w Luksemburgu, kraju z najlepszym wynikiem, spadek dochodów wynosi jedynie 17 proc. Gorzej niż w Polsce jest tylko w Australii (15 proc.). Odrobinę lepiej jest w Wielkiej Brytanii (26 proc.).

