Rząd Tuska przekaże Polakom 4500 zł. Władze ujawniły szczegóły

Rządowy program "Mój Rower Elektryczny" wchodzi w decydującą fazę. Celem inicjatywy jest wsparcie zakupu elektrycznych jednośladów. Program ma ruszyć w II kwartale tego roku i potrwa cztery lata. Na dopłaty przeznaczono 50 mln zł.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Klimatu, z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne. Dotacje będą dotyczyć wybranych rowerów elektrycznych, które spełniają konkretne wymagania dotyczące specyfikacji i pochodzenia.

Dofinansowanie do rowerów elektrycznych – do kiedy potrwa program?

Program będzie realizowany do 30 maja 2029 r. lub do wyczerpania środków. Co ważne, z rządowych dopłat będą mogły skorzystać osoby, które kupiły rower elektryczny jeszcze przed startem programu, ale po 4 lipca 2024 r.

Ile wyniesie dopłata do roweru elektrycznego?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że wsparciem zostanie objętych 17,3 tys. pojazdów. Program obejmie zwykłe modele (do 2,5 tys. zł dopłaty), rowery cargo o wzmocnionej konstrukcji oraz elektryczne wózki rowerowe (nawet 4,5 tys. zł).

Dopłata będzie udzielana w formie refundacji, co oznacza, że najpierw należy zakupić rower, a następnie złożyć wniosek o zwrot części kosztów.

Jakie warunki musi spełniać rower elektryczny, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, rower musi spełniać następujące kryteria:

* musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu i pochodzić od producenta z Unii Europejskiej,

* powinien być wyposażony w akumulator litowo-jonowy (lub podobny) o pojemności co najmniej 10 Ah i zapewniać minimalny zasięg 50 km przy wspomaganiu elektrycznym,

* konieczna jest rejestracja roweru na policji oraz oznakowanie numerem bocznym.

Ważne!

Dofinansowanie nie obejmie modeli nabywanych w ramach leasingu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do roweru elektrycznego?

Wniosek będzie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od dnia zakupu. Potrzebne będą dokumenty potwierdzające zakup (faktura lub paragon) oraz dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymagań.

