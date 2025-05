Volvo dla Trzaskowskiego i Mentzena. Kto z kandydatów jeździ najstarszym autem?

Jest zgoda UE na 17. pakiet sankcji wobec Rosji. Co obejmują nowe regulacje?

Samochody kandydatów na prezydenta RP. Ranking popularności CARFAX

Firma CARFAX, specjalizująca się w dostarczaniu raportów o historii pojazdów używanych, przyjrzała się samochodom czołowych kandydatów na prezydenta Polski, bazując na ich publicznie dostępnych oświadczeniach majątkowych. Analiza CARFAX samochodów polityków wykazała, że jeśli chodzi o popularność posiadanego modelu na polskich drogach, zdecydowanie prowadzi Adrian Zandberg z partii Razem. Jego Ford Focus z 2018 roku to model niezwykle często spotykany w Polsce. "W bazie CARFAX, liczącej ponad 23 mln używanych aut w Polsce, znajdziemy 437 tys. egzemplarzy tego modelu," w tym 11,8 tys. z rocznika 2018, którym porusza się polityk.

Drugie miejsce pod względem popularności zajmuje Toyota Auris należąca do Magdaleny Biejat z Lewicy. Według jej oświadczenia majątkowego z września 2023 roku, jest to model z 2017 roku, a popularność modeli aut polityków w tym przypadku również jest wysoka – w bazie CARFAX znajduje się 130 tys. egzemplarzy Aurisa, z czego 11,1 tys. to rocznik 2017. Przeciętna Toyota Auris z tego rocznika legitymuje się przebiegiem 126 tys. km.

Volvo w garażach polityków: XC90 Mentzena kontra XC70 Trzaskowskiego

Zupełnie inne podejście do motoryzacji, choć w ramach tej samej marki, prezentują Sławomir Mentzen i Rafał Trzaskowski. Obaj politycy, jak wynika z ich oświadczeń majątkowych, postawili na Volvo, jednak ich wybory znacząco się różnią. Sławomir Mentzen, według oświadczenia z kwietnia 2024 roku, ma "prawo do prywatnego korzystania” z Volvo XC90 z 2022 roku. Jest to najmłodszy pojazd w całym zestawieniu analizowanych samochodów kandydatów na prezydenta.

Na drugim biegunie znajduje się Rafał Trzaskowski. Zgodnie z jego oświadczeniem majątkowym z czerwca 2024 roku, jeździ on Volvo XC70 z 2011 roku, co czyni ten pojazd najstarszym w analizowanej grupie. Popularność modeli aut polityków w tym przypadku jest znacznie mniejsza – w bazie CARFAX znajduje się 6,7 tysiąca takich aut, a egzemplarzy z rocznika 2011 jest zaledwie 572. Średni przebieg statystycznego Volvo XC70 z tego rocznika to imponujące 255 tys. km. Niestety, dane dotyczące historii tych pojazdów są mniej optymistyczne. "Odsetek aut z odnotowanymi uszkodzeniami wynosi w tym wypadku 65 proc., a obarczonych różnego rodzaju ryzykami czy niejasnościami – aż 91 proc." Znaczna część, bo 64% tych samochodów, pochodzi z importu, a jedynie 2% wciąż jest własnością pierwszego właściciela.

Hołownia bez auta, Nawrocki z nieujawnionym oświadczeniem: Co z resztą kandydatów?

Analiza floty samochodowej kandydatów na prezydenta Polski, przeprowadzona przez CARFAX, nie objęła wszystkich postaci wymienianych w sondażach w pełni. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym w kwietniu 2024 roku, Szymon Hołownia, reprezentujący Polskę 2050, zadeklarował, że nie posiada żadnego samochodu. To wyróżnia go na tle pozostałych polityków, którzy w swoich oświadczeniach wskazali posiadane pojazdy.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Jego aktualne oświadczenie majątkowe nie jest publicznie dostępne. W związku z tym, analiza CARFAX samochodów polityków nie mogła objąć pojazdu tego kandydata, pozostawiając jego status motoryzacyjny nieznanym opinii publicznej w ramach tego badania. Brak tych danych uniemożliwia pełne porównanie preferencji motoryzacyjnych wszystkich czołowych kandydatów.

Co mówią nam samochody polityków i dlaczego warto znać historię pojazdu?

Przegląd samochodów, którymi poruszają się czołowi kandydaci na urząd prezydenta Polski, dostarcza ciekawych obserwacji. Analiza CARFAX samochodów polityków pokazuje, że ich wybory motoryzacyjne są zróżnicowane – od niezwykle popularnych modeli, jak Ford Focus Adriana Zandberga czy Toyota Auris Magdaleny Biejat, po mniej powszechne, starsze Volvo XC70 Rafała Trzaskowskiego czy nowoczesne Volvo XC90, z którego korzysta Sławomir Mentzen. Oświadczenia majątkowe uchylają rąbka tajemnicy, jednak to szczegółowe dane, takie jak te gromadzone przez CARFAX, rzucają pełne światło na historię konkretnych modeli.

Dane te ujawniają nie tylko wiek czy przebieg, ale także potencjalne ryzyka. Wysoki odsetek pojazdów z odnotowanymi uszkodzeniami czy niejasnościami w historii, jak w przypadku niektórych analizowanych modeli, podkreśla znaczenie weryfikacji przeszłości auta przed zakupem. Dotyczy to nie tylko samochodów polityków, ale każdego pojazdu na rynku wtórnym. Popularność modeli aut polityków może być pewnym wskaźnikiem, ale nie gwarantuje bezproblemowej eksploatacji. Informacje o tym, czy auto pochodzi z importu, ilu miało właścicieli, czy nie odnotowano nietypowych wskazań licznika, są kluczowe dla świadomej decyzji.

