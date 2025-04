We wtorek (8.04) rząd zajmował się projektem mającym na celu zreformowanie szpitalnictwa. Niestety rząd zablokował projekt i ponownie skierował go prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Jak nieoficjalnie informuje Rynek Zdrowia, kwestią sporną była jedna z opisywanych przez nas dzisiaj wrzutek, która dotyczyła zmian w ustawie o zawodzie lekarza. Chodziło o pozwolenia na wykonywanie zawodu przez obcokrajowców.

Na czym polegać miała reforma?

Według projektu resortu zdrowia, szpitale miały za zgodą NFZ zamienić niektóre świadczenia udzielane w trybie pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe. Szpitale mogłyby także za zgodą prezesa NFZ zamienić SOR-y na izby przyjęć. Łagodniejsze byłyby wymogi udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach "sieci szpitali".

- Uważam, że jest to niezwykle ważne, bo ustawa o reformie szpitali, z którą wyszłam kilka miesięcy temu, została zatrzymana z różnych powodów. Swoje uwagi mieli też nasi koalicjanci. To jest oczywiście jej wersja 'soft', ale ona na pewno będzie przyjęta przez Radę Ministrów, bo jest już po Komitecie Stałym Rady Ministrów" – mówiła Izabela Leszczyna minister zdrowia.

Po zmianach miała się zmniejszyć liczba szpitali, które utrzymują stałą gotowość do udzielania świadczeń w trybie ostrym. Szpitalne świadczenia zabiegowe mają się koncentrować w ośrodkach z większym doświadczeniem i potencjałem kadrowym. Według MZ lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych sprawi, że diagnostyka i leczenie będzie się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji.

Najważniejsze założenia nowelizacji to:

Utworzenie systemu profilowania szpitali, który miałby wyznaczać role poszczególnych placówek w systemie ochrony zdrowia – np. jako ośrodki referencyjne, wyspecjalizowane jednostki zabiegowe czy szpitale opieki długoterminowej.

Koncentracja świadczeń zdrowotnych w wybranych placówkach, tak by zoptymalizować wykorzystanie zasobów – zarówno kadrowych, jak i sprzętowych.

Nowe mechanizmy finansowania i nadzoru, które miałyby zastąpić obecnie obowiązujące, często krytykowane zasady kontraktowania z NFZ.

Zwiększenie roli Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), która miałaby stać się centralnym podmiotem wspierającym transformację i ocenę działalności szpitali.

Fedorowski wskazuje, że należy powiązać wynik jakości leczenia z finansami. -Pytanie jest tylko czy wraz z optymalizacją zasobów i możliwości placówek szpitalnych pójdą większe środki na leczenie, co przy obecnej sytuacji finansowej NFZ pozostaje dyskusyjne. Jak dodaje, jeżeli do tego będą środki z KPO na stworzenie większej liczby miejsc dla pacjentów w leczeniu długoterminowym to, czy będzie gwarancja finansowania większej liczby świadczeń - dodaje prezes Polskiej Federacji Szpitali.

W ocenie Fedorowskiego nowe przepisy to jasny sygnał dla mniejszych, powiatowych szpitali, że warto się konsolidować. Jak twierdzi ekspert "zmiany powinny iść w kierunku koordynacji działań pomiędzy placówkami, tak aby pacjent był odpowiednio zaopiekowany".