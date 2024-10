Rząd Tuska zrobi prezent seniorom. Dostaną to za grosze

Co się dzieje ze złotym? Aktualne kursy walut [23.10.2024]. Dolar wystrzelił

Bilet dla seniora za 1 zł!

Rząd przygotował sporą niespodziankę dla seniorów z okazji światowego dnia seniora, obchodzonego 14 listopada. Każdy, kto skończył 60 lat kupi bilet na Intercity za złotówkę na ten dzień.

"Na 14 listopada przypada światowy dzień seniora. Mam niespodziankę dla wszystkich osób, które są w dostojnym wieku, lub do tego dostojnego wieku się zbliżają. 14 listopada, każdy kto skończył 60 lat, będzie mógł kupić bilet za złotówkę na każdy pociąg PKP Intercity na terenie całego kraju. (...) Wszystkie osoby, które skończyły 60 rok życia mogą już od dzisiaj kupować bilet na Intercity na 14 listopada" - powiedział minister Klimczak.

PKP Intercity to największy polski przewoźnik kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku spółka planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity wprowadza nowoczesne lokomotywy Griffin 200

Minister Klimczak poinformował o niespodziance dla seniorów podczas konferencji z okazji wprowadzania do eksploatacji przez PKP Intercity pierwszych polskich lokomotyw, które mogą prowadzić pociągi z prędkością 200 km/h. Według ministra lokomotywy Griffin 200 to najnowocześniejsze lokomotywy, które PKP Intercity zakupiło.

- " W naszej dyspozycji jest ich 10, a docelowo będziemy mieć 15 tego typu maszyn, które zaczynają prace dla polskich kolei, dla PKP Intercity. To są lokomotywy, które będą się poruszać z prędkością do 200 km/h" - powiedział szef resortu.

Dodał, że lokomotywy te od 15 grudnia, czyli od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy, będą prowadziły składy m.in na trasie z Bielska Białej przez Warszawę do Gdyni. A oprócz Polski będą one obsługiwały trasy do Berlina, Pragi, Budapesztu i Wiednia. Zapowiedział też uruchomienie stałego połączenia pomiędzy Gdynią a stolicą Czech Pragą, od nowego rozkładu jazdy. Sprzedaż biletów ruszy 30 października. Pociągi będą zatrzymywać się nie tylko w największych miastach, ale i mniejszych jak Gniezno, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka.

