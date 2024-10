Ruszyła pomoc dla powodzian. Rząd wypłacił już 200 mln zł zasiłków

Będzie zakaz palenia papierosów na balkonie? Petycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia

Wypłaty zasiłków dla powodzian

Za pośrednictwem wojewodów wypłacono już zasiłki pomocowe dla powodzian w kwocie ok. 200 mln zł, kolejne 13 mln zł zostanie wypłacone we wtorek lub w środę - poinformował we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów Marcin Kierwiński.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi dodał, że dzięki 400 mln zł z resortu sportu w poniedziałek ruszył program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach popowodziowych, a proces naboru wniosków już się rozpoczął. We wtorek natomiast MSWiA powinno uruchomić aplikację do zgłaszania przez jednostki samorządu strat i szkód w budynkach publicznych.

Kierwiński zaznaczył, że pilną potrzebą zgłaszaną przez samorządy było wsparcie komisji szacujących skutki i straty, w związku z tym Główny Urząd Nadzoru Budowlanego skieruje na tereny dotknięte powodzą 120 pracowników. Dzięki temu - według niego - szybciej będzie można zacząć wypłatę pomocy na odbudowę domów jednorodzinnych.

Tusk: Powstanie zespół ds. odbudowy po powodzi

Szef rządu poinformował, że ma nadzieję, że we wtorek Rada Ministrów przyjmie uchwałę ws. koordynacji działań związanych z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku. Wyjaśnił, że uchwała pozwoli ministrowi "skuteczniej koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby trafiały one w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami".

Tusk zapowiedział też, że będzie zarządzenie ws. powołania zespołu ds. odbudowy po powodzi. "Powołamy zespół, który będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i także ciałem, które będzie wspierało ministra Kierwińskiego w codziennym zarządzaniu" - powiedział premier.

Rząd uruchamia pomoc dla powodzian

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie umożliwiające skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie powodziowej. Z pomocy społecznej dla powodzian mogą skorzystać m.in. pracodawcy i pracownicy, pracownicy socjalni i osoby z niepełnosprawnością z terenów objętych klęską żywiołową.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendował uproszczenie procedury występowania o pomoc doraźną, która udzielana będzie zgodnie z zasadą „jednego okienka”. Pracownikom socjalnym, którzy przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe w czasie powodzi, w tym pracownikom socjalnym delegowanym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości 2 000 zł.

Pracownicy bezpośrednio poszkodowani w powodzi, którzy zmagają się z usuwaniem jej skutków, mogą skorzystać ze specjalnego, płatnego w pełnym wymiarze, zwolnienia z pracy na okres 20 dni.

Pracodawca, który mimo zniszczenia części zakładu utrzymał zatrudnienie, może ubiegać się o zwrot kosztów na utrzymanie aktualnych miejsc pracy. Jeśli z powodu powodzi pracodawca nie opłaci składek w terminie, nie zostaną naliczone kary i odsetki. Jeśli utworzone miejsce pracy uległo zniszczeniu, pracodawca może ubiegać się o umorzenie wcześniejszej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

