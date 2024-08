Spis treści

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy, rząd przygotowuje nową ustawę, która ma zastąpić obowiązującą od 20 lat ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z kluczowych celów tej reformy jest aktywizacja zawodowa seniorów, prowadząca do większego zatrudnienia w firmach seniorów. Projekt ustawy przewiduje nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających osoby starsze, co ma umożliwić im dłuższe pozostawanie na rynku pracy. Te działania są zgodne z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i mają na celu zwiększenie efektywności instytucji rynku pracy. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Rządowe dofinansowanie zatrudniania emerytów

W projekcie ustawy mają się znaleźć przepisy mówiące o pomocy finansowej dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów. Ustawa o promocji zatrudnienia obowiązująca w tej chwili daje jedynie możliwość uzyskania dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Zmiana ma polegać na tym, że dofinansowanie ma być bardziej powszechne, a jego zasady precyzyjne. Przedsiębiorcy mają otrzymywać dofinansowanie za zatrudnienie osób poszukujących pracy będących powyżej wieku emerytalnego, a więc powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Uzyskanie dofinansowania ma zależeć jedynie od wieku emerytalnego osoby poszukującej pracy, która zostanie zatrudniona przez danego przedsiębiorcę. Nie ważne więc, czy osoba taka będzie, czy też nie będzie emerytem. Grupa osób w wieku 65 lat i więcej stale w Polsce rośnie. Takich seniorów mamy dzisiaj w kraju ponad 7,5 mln. Rządowa strona gov.pl podaje, że kluczową kwestią polityki w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych jest m.in. zachęcanie pracodawców do zatrudniania starszych pracowników i zatrzymywania ich na lepszych stanowiskach pracy.

O jakim dofinansowaniu mowa

Ma być ono wypłacane miesięcznie w wysokości maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy obecnej wysokości minimalnego wynagrodzenia: 4300 zł brutto, 3261,53 zł netto, maksymalne miesięczne dofinansowanie dla pracodawcy wyniesie 2150 zł brutto. Jeśli pracodawca zatrudni emeryta, będzie dostawał za to dofinansowanie przez 24 miesiące. Łącznie będzie mógł otrzymać od państwa 51,6 tys. zł.

Aby jednak móc otrzymać dofinansowanie, przedsiębiorca będzie musiał zatrudniać osobę w wieku emerytalnym nie tylko przez dwa lata, ale dalej przez kolejne 12 miesięcy, czyli co najmniej przez 3 lata. Tak więc już po upływie okresu, w którym będzie przysługiwało dofinansowanie, pracodawca lub przedsiębiorca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy. Oczywiście nie będą to przepisy istotne tylko dla zatrudniających przedsiębiorców, ale i dla zatrudnianych seniorów, ponieważ dzięki nowej ustawie o wiele chętniej będą zatrudniani, a co za tym idzie, znacznie łatwiej będzie im znaleźć pracę.

Dlaczego to takie ważne dla rynku pracy?

Polski rynek pracy stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z kurczącą się liczbą aktywnych zawodowo osób w wyniku zmian demograficznych. Na tle mieszkańców Unii Europejskiej Polacy kończą aktywność zawodową szybko, średnio w wieku nieco ponad 63 lat. GUS przewiduje, że w roku 2030 liczba ludności w wieku 60 lat i więcej będzie w Polsce wynosiła 10,3 mln, a w 2050 – 12,4 mln. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że osoby w wieku emerytalnym stanowią istotny rezerwuar zasobów pracy, który może zostać efektywnie wykorzystany na rynku pracy.

Rozwiązanie problemu rynku pracy

Eksperci sugerują, że istnieją dwie główne drogi rozwiązania problemu braku pracowników: poszukiwanie osób, które nie są jeszcze aktywne zawodowo, lub zwiększanie aktywności tych, którzy są obecnie w mniejszym stopniu zaangażowani w rynek pracy. Wielu ekspertów wskazuje, że grupy seniorów, a także osoby ubezpieczone w KRUS, mogą stanowić potencjalny zasób siły roboczej. Zwracają również uwagę na zdrowotny aspekt przechodzenia na emeryturę, zwłaszcza w przypadku kobiet, które statystycznie dłużej cieszą się dobrym zdrowiem po zakończeniu kariery zawodowej. Stąd propozycja stymulowania pracodawców do zatrudniania emerytów, co mogłoby pomóc w zapełnieniu luk na rynku pracy.

Coraz więcej seniorów, z powodu niskich emerytur lub dobrej kondycji zdrowotnej, decyduje się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ten trend prawdopodobnie będzie się nasilał ze względu na to, że emerytury będą coraz mniej satysfakcjonujące, co oznacza, że polityka aktywizacji zawodowej osób starszych staje się nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna dla stabilności polskiego rynku pracy. W obliczu tych wyzwań, rządowe inicjatywy, takie jak programy mające na celu włączanie seniorów do rynku pracy, będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości gospodarczej kraju.

